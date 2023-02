Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Für die Geely-Aktie sei es in den vergangenen Monaten nicht wirklich gut gelaufen. Die Erholung bei zahlreichen China-Aktien habe bei Geely nur relativ bescheidene Formen angenommen. Nun versuche der chinesische Autohersteller, den Rückstand auf die Elektroauto-Größen mit neuen Fahrzeugen aufzuholen.Zuletzt sei es relativ ruhig um Geely geworden. Im Rampenlicht seien andere Hersteller gestanden. Doch heute habe Zhejiang Geely Holding auf einem Event in Hangzhou eine neue Reihe von Elektroautos vorgestellt, die im High-End-Bereich einzuordnen sein sollten. Damit solle der Rückstand zum US-Elektroautopionier Tesla und zum heimischen Konkurrenten BYD verringert werden.Geely selbst schreibe (natürlich), dass es sich um "intelligente und elektrifizierte Fahrzeuge der Spitzenklasse" inklusive "futuristischer Designsprache" handle. Auf den ersten Blick müssten sich die Wagen tatsächlich nicht hinter der Konkurrenz verstecken.Im Rahmen der sogenannten Geely-Galaxy-Reihe sollten in den kommenden zwei Jahren insgesamt sieben Modelle veröffentlicht werden. "Von den sieben geplanten neuen Produkten sind vier Hybrid-Elektro-Langstreckenmodelle, darunter der SUV Galaxy L7 und die Limousine L6, deren Auslieferung im zweiten und dritten Quartal 2023 beginnt. Drei Modelle werden zur reinen Galaxy E-Reihe gehören, wobei der erste Galaxy E8 im vierten Quartal 2023 ausgeliefert werden soll", habe Geely mitgeteilt.Geely gehöre zu den fünf größten Elektroautoherstellern in China und sei auch so einer der größten Autohersteller. Insgesamt hätten 1,43 Mio. verkaufte Fahrzeuge im vergangenen Jahr allerdings hinter dem ausgegebenen Ziel von 1,65 Mio. gelegen.Die Geely-Aktie sei nicht auf der "Aktionär"-Empfehlungsliste und vorerst dränge sich ein Kauf auch nicht auf. Weder charttechnisch noch operativ laufe es beim Unternehmen so gut, dass es sich um einen Top-Wert handeln würde, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.