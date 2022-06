Auf die Stimmung hätten auch die Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor für Frankreich, Deutschland und die Eurozone gedrückt, welche eine konjunkturelle Eintrübung angezeigt hätten. Sektorseitig seien in Europa vor allem die konjunktursensitiven Branchen unter Druck gestanden. Neben der Automobilbranche (-3,6%) und den Energieunternehmen (-2,0%) hätten diesseits des Atlantiks vor allem die Banken (-3,4%) gelitten.



In den USA habe die Sorge um die hohe Inflation bzw. die Aussicht auf eine schnelle Zinswende der FED die Kurse zunächst erneut unter Druck gebracht. US-Notenbankchef Powell habe die rasche geldpolitische Straffung tags zuvor im Bankenausschuss des Senats mit Verweis auf die robuste US-Wirtschaft bestätigt. Vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses habe Powell gestern eingeräumt, dass der Kampf gegen die Inflation "bedingungslos" sei. Letztendlich hätten sich die Leitindices jedoch ins positive Terrain durchgesetzt. Die kurz nach der Startglocke veröffentlichten Einkaufsmanagerindices (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor für den Monat Juni seien indes schwächer ausgefallen als vom Markt erwartet.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen von der freundlichen Seite zeigen. Chinas Präsident Xi Jinping habe im Rahmen einer virtuellen Rede beim BRICS Business Forum die Möglichkeit einer politischen Unterstützung zur Stärkung der Wirtschaft angedeutet, um die Wachstumsziele zu erreichen.



Datenseitig stünden heute in Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex und in den USA das US-Verbrauchervertrauen der University of Michigan auf dem Programm.

Öl habe sich im Lichte der anhaltenden Rezessionssorgen gestern erneut etwas schwächer gezeigt. Gold pendele heute Morgen relativ unverändert um die Marke von USD 1.820 je Unze; Bitcoin ebenso bei rund USD 21.000. (24.06.2022/ac/a/m)





