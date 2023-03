Ähnlich sei es auch den US-Aktienindices aus Übersee ergangen: Hier sei es bereits zu Handelsstart klar bergauf gegangen, wobei insbesondere die zinssensitiven Tech-Werte die Nase vorne gehabt hätten. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von 1,0% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kurszuwachs von 1,42% deutlich besser performt habe. Die größte Zuversicht habe allerdings bei den US-Tech-Werten geherrscht, wodurch der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Plus von 1,87% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten habe auch der Ölpreis von der abnehmenden Furcht vor einer Bankenkrise sowie der Schließung einer Ölpipeline vom Irak in die Türkei zumindest anfänglich weiter profitieren können, habe die Gewinne bis zum Abend aber wieder abgegeben. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs leicht niedriger, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei rund um USD 78 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld auch nur wenig gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 1.960 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe hingegen seine Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt und notiere heute Morgen bei rund USD 28.500.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei die chinesischen und japanischen Aktien mehrheitlich schwächer tendieren würden. Für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen leicht positiven Handelsauftakt signalisieren.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden vor allem die vorläufigen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Spanien am Programm, wobei die durchschnittlichen Erwartungen von einer klaren Dynamikabschwächung ausgehen würden. Zudem würden für die Eurozone auch noch die ermittelten Wirtschafts-, Industrie- und Dienstleistungssentimentsdaten für März veröffentlicht, wobei für die generelle Wirtschaft eine marginale Verbesserung erwartet werde. Bei den beiden anderen Komponenten würden die Erwartungen diametral ausfallen, wobei die Erwartungen beim Industriesektor erneut rückläufig seien und im Dienstleistungsbereich von einer klaren Verbesserung ausgegangen werde. (30.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern herrschte bei den europäischen Aktienindices von Beginn an gedämpfte Zuversicht, nachdem sie am Tag zuvor noch eher orientierungslos gependelt und schlussendlich mit nur einem kleinen Plus geschlossen hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Generell sei noch viel Vorsicht im Markt, was aufgrund der zuvor gesehenen Turbulenzen im Bankensegment nicht wirklich verwunderlich sei. Allerdings seien die Marktteilnehmer im Laufe des gestrigen Handelstages und im Zuge einer sich sehr freundlichen eröffnenden Wall Street wieder etwas mutiger geworden. Hinzugekommen sei auch, dass, wenngleich gestern keine marktbewegenden Makro-Daten am Plan gestanden seien, die als Katalysator hätten fungieren können, eine gewisse Unterstützung durch die erneute Verbesserung des GfK Konsumentensentiments eingesetzt habe. So habe das Marktforschungsunternehmen GfK eine Verbesserung von -30,6 im März (revidiert) auf -29,5 im April prognostiziert und somit das sechste Monat in Folge mit einer Stimmungsaufhellung der Verbraucher. Ein Wehrmutstropfen hierbei sei allerdings, dass die Dynamik gegenüber den vorherigen Monaten etwas abgenommen habe, was aber der positiven Marktentwicklung keinen Abbruch beschert habe.