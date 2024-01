SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

495,50 CHF -0,46% (25.01.2024, 11:23)



ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte und feiert im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2023 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (25.01.2024/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Geberit: Baukonjunktur belastet weiter - AktienanalyseDer Sanitärtechnikkonzern Geberit (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) hat 2023 weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Die Erlöse seien um 9,1 Prozent auf rund 3,1 Mrd. Franken gesunken. Gebremst worden seien die Schweizer von der schwachen Baukonjunktur in weiten Teilen Europas, aber auch von Währungseffekten. Und schnelle Besserung sei nicht in Sicht: "Wir erwarten erneut ein herausforderndes Umfeld", so CEO Christian Buhl.Die Nachfrage in Europa dürfte demnach wegen der höheren Zinsen und auch der gestiegenen Baukosten gedämpft bleiben, so seine Erwartung. Zu den Gewinnaussichten im laufenden Jahr habe sich der Manager noch nicht äußern wollen. Allerdings habe er vorsorglich darauf hingewiesen, dass die operativen Kosten 2024 unter anderem wegen des 150-jährigen Jubiläums höher ausfallen dürften als üblich. Nicht gerade das, was Anleger gerne hören würden.Die Aktie habe deutlich Federn lassen müssen - und befinde sich damit wieder inmitten des seit Herbst 2022 laufenden Seitwärtstrends. (Ausgabe 03/2024)Börsenplätze Geberit-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:529,40 EUR +1,15% (25.01.2024, 11:25)