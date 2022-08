Gazprom-Aktie:



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (01.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Vor dem Hintergrund reduzierter Liefermengen nach Europa habe der russische Energieriese Gazprom die Gasexporte nach China in den ersten sieben Monaten 2022 um knapp 61 Prozent erhöht - habe aber trotzdem seine Förderung senken müssen. "Gazprom hat vorläufigen Angaben nach 262,4 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert, was 12 Prozent (35,8 Milliarden Kubikmeter) weniger sind als im Vorjahr", habe das Unternehmen am Montag auf seinem Telegram-Kanal mitgeteilt.Während der Binnenkonsum von Januar bis Juli mit Minus zwei Prozent relativ stabil geblieben sei, sei laut Gazprom vor allem die Nachfrage aus dem Ausland stark rückläufig. Der Konzern beziffere das Minus auf mehr als ein Drittel (34,7 Prozent). Das seien rund 40 Milliarden Kubikmeter Gas, die Gazprom weniger im Ausland verkauft habe. Dies habe in erster Linie mit den Lieferkürzungen nach Europa zu tun, wo Moskau unter anderem die Gasexporte über die Ostseepipeline Nord Stream 1 zurückgefahren habe.Positiv hätten sich einzig die Ausfuhren nach China entwickelt - über die Pipeline "Kraft Sibiriens". Allerdings sei der Umfang der russischen Gaslieferungen nach China nicht mit dem europäischen Markt zu vergleichen. So habe Gazprom im Gesamtjahr 2021 über die "Kraft Sibiriens" lediglich 10,39 Milliarden Kubikmeter Gas exportiert. Im selben Zeitraum seien in Richtung Europa und Türkei rund 180 Milliarden Kubikmeter gepumpt worden.Anleger können sich an ihren Broker wenden, sollten sich aber aktuell keine allzu großen Hoffnungen machen, dass die Papiere rasch wieder handelbar sind, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Der Krieg habe so gesehen auch für deutsche Anleger gravierende Auswirkungen. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link