Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (21.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Russland habe angekündigt, Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis zum 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas nach Deutschland fließen, habe der russiche Konzern am Freitag mitgeteilt. Danach sollten täglich wieder 33 Mio. Kubikmeter Erdgas fließen. Das entspreche 20% der täglichen Maximalleistung.In den drei Tagen müsse die einzige funktionierende Turbine der Kompressorstation Portowaja überprüft und überholt werden, habe es von Gazprom geheißen. Dies solle in Zusammenarbeit mit Spezialisten von Siemens Energy geschehen. Von Siemens Energy habe es auf Anfrage keinen Kommentar zu der Ankündigung von Gazprom gegeben. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur habe mitgeteilt, man beobachte die Lage im engen Austausch mit der Gaswirtschaft und dem Bundeswirtschaftsministerium. Der Gasfluss über Nord Stream 1 liege derzeit unverändert bei 20%.Wegen angeblich nötiger Reparaturen habe Gazprom schon seit längerem den Gasfluss auf 33 Mio. Kubikmeter gedrosselt. Um eine in Kanada reparierte Turbine zurückzuholen, habe Deutschland die Regierung in Ottawa um eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau gebeten. Als das Aggregat jedoch zurück in Deutschland gewesen sei, habe Gazprom keine Eile gezeigt, es einzubauen, und von fehlenden Papieren gesprochen. Die Bundesregierung habe Moskau deshalb vorgeworfen, die technischen Probleme nur vorzuschützen. Die Doppelleitung Nord Stream 1 transportiere seit 2011 Gas unter der Ostsee nach Deutschland.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link