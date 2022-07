Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Gazprom-Aktie:



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (18.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Fehlende Gaslieferungen aus Russland würden dem deutschen Unternehmen Uniper schwer zusetzen. Seit heute sei klar, wie der russische Konzern Gazprom die ausgebliebenen Lieferungen begründe. Uniper sei mit dem Argument allerdings nicht einverstanden. Für Anleger sei die Situation bei beiden Aktien äußerst kritisch.Gazprom berufe sich angesichts fehlender Lieferungen auf höhere Gewalt. "Es stimmt, dass wir ein Schreiben von Gazprom Export erhalten haben", habe heute ein Uniper-Sprecher bestätigt. Gazprom Export sei ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns.In dem Schreiben habe Gazprom Export rückwirkend "Force Majeure" für die bisherigen und aktuellen Fehlmengen bei den Gaslieferungen geltend gemacht. Uniper halte dies dem Sprecher zufolge jedoch für nicht gerechtfertigt und habe diesen Anspruch formell zurückgewiesen.Unter "Force Majeure" (deutsch: Höhere Gewalt) werde ein unvorhersehbares Ereignis verstanden, welches außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liege. Darunter könnten beispielsweise Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien fallen, die dazu führen würden, dass eine Leistung nur unzureichend oder gar nicht erfüllt werden könne.Uniper bekomme inzwischen zunehmend finanzielle Probleme. Anleger sollten die Finger von der Aktie lassen, da voraussichtlich der Staat zur Rettung einspringen müsse. Ein solcher Vorgang werde erfahrungsgemäß zumindest eine Verwässerung für Altinvestoren bedeuten. Eine schnelle Einigung mit Gazprom sei nicht absehbar. Bei Gazprom sei die Handelbarkeit der Anteile für westliche Anleger massiv eingeschränkt. Zudem drohe ein Zwangsumtausch in russische Aktien, da der Handel mit den an westlichen Börsen üblichen Gazprom-Hinterlegungsscheinen (ADRs/ADSs) von russischer Seite verboten worden sei. Auch Zwangsverkäufe seien denkbar. Der Handel russischer Aktien dürfte für westliche Privatanleger vorerst kaum möglich sein. Im Zweifel müssten sich Anleger diesbezüglich an ihren Broker wenden."Der Aktionär" hatte bereits zu Beginn des Ukraine-Kriegs davon abgeraten, Anteile russischer Unternehmen zu halten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 18.07.2022)Mit Material von dpa-AFX