mit Material von dpa-AFX und Bloomberg



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Gazprom-Aktie:



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (12.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





MoskauKulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Analyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Angesichts des Kriegs in der Ukraine bleibe die Energiesicherheit in Deutschland und Europa ein Thema, das auch Anleger bewege. Die Gazprom-Aktie könne nur noch in Moskau gehandelt werden. Das Gas des russischen Staatskonzerns fließe nicht mehr über die Nord-Stream-Verbindung. Nun habe sich Alexej Miller, Chef von Gazprom, geäußert."Der Winter kann relativ warm sein, aber dann wird es eine Woche oder fünf Tage lang ungewöhnlich kalt sein, und es ist möglich, dass ganze Städte und Landstriche, Gott bewahre, frieren werden", habe Miller auf der russischen Energiewoche in Moskau gesagt. Die europäischen Gasspeicher seien derzeit zwar zu etwa 91 Prozent gefüllt. Doch beispielsweise die deutschen Speicher seien gerade einmal ausreichend für zwei, maximal zweieinhalb Monate Verbrauch. Im März, wenn die Speicherentnahmen üblicherweise enden würden, würden sie den pessimistischsten Annahmen zufolge nur noch zu fünf Prozent gefüllt sein.Im Winter 2023 und 2024 werde "klar sein, dass die Energiekrise nicht von kurzer Dauer sein wird". Die höheren Gaspreise könnten zudem die Deindustrialisierung Europas zur Folge haben, so Miller.Russlands Präsident Wladimir Putin habe nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang der Pipeline Nord Stream 2 angeboten. "Man muss nur den Hahn aufdrehen", habe Putin heute gesagt - ebenfalls bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche. Die Röhre sei wohl nicht so beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden könne, habe er gesagt. Auch Miller habe gesagt, die russische Seite könne sofort mit Gaslieferungen beginnen.Russland habe Anfang September die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 mit dem Verweis auf technische Probleme eingestellt, die angeblich wegen Sanktionen nicht zu beheben seien. Die fertig gestellte, aber nicht zertifizierte und nie in Betrieb genommene Leitung Nord Stream 2 liege wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Eis. Russland dränge seit Monaten auf die Inbetriebnahme.Zugleich habe Putin heute angesichts des geplanten Ölpreisdeckels in der EU mit einem Lieferstopp gedroht. "Russland wird nicht gegen den gesunden Menschenverstand handeln und für das Wohlergehen anderer bezahlen", habe er gesagt. "Wir werden keine Energieressourcen an Länder liefern, die ihre Preise begrenzen." Die EU habe zuletzt formal weitere Russland-Sanktionen beschlossen, darunter einen Ölpreisdeckel.Miller habe Risiken angesprochen, die auch auf westlicher Seite als Risikofaktoren gesehen würden. Da sich Russlands Führung jedoch seit Monaten vor der Welt als barbarisches Regime präsentiere und sich zudem vor den Pipeline-Lecks als sehr unzuverlässiger Geschäftspartner erwiesen habe, sei es äußerst fraglich, ob durch Nord Stream je wieder Erdgas fließen werde. Die Frage der Energiesicherheit dürfte ein langfristiger Belastungsfaktor für die Börsen bleiben. Einige Beobachter würden zwar bereits seit Monaten auf einen baldigen Kompromiss im Ukraine-Krieg spekulieren, in der Praxis sei die Situation jedoch zunehmend eskaliert. (Analyse vom 12.10.2022)