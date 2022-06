Eine Wiederaufnahme des Börsenhandels, was die meisten Anleger wohl für einen Verkauf der geschundenen Papiere nutzen würden, ist derzeit nicht absehbar, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom habe seine Pläne zur Zahlung einer Rekorddividende überraschend geändert und werde stattdessen erstmals seit 1998 die Aktionäre nicht bedienen. Der russische Energie-Riese habe noch im Mai angekündigt, angesichts des hohen Gewinns im Vorjahr eine Rekorddividende auszuschütten. Nun stürze die Gazprom-Aktie an der Börse Moskau massiv ab.Der russische Energie-Riese Gazprom zahle für das vergangene Jahr überraschend keine Dividende. "Die Aktionäre haben entschieden, dass es in der gegenwärtigen Situation nicht sinnvoll ist, Dividenden auf das Ergebnis von 2021 auszuzahlen", habe Gazprom-Vizechef Famil Sadygow am Donnerstag-Vormittag mitgeteilt. Für Gazprom seien die Realisierung des Investitionsprogramms mit dem Anschluss der russischen Regionen ans Gasnetz sowie die erhöhten Steuerforderungen der Regierung vorrangig.Gazprom habe hinzugefügt, weder die Pläne der G7-Staaten zur Begrenzung der Gaspreise, noch die geringeren Gas-Lieferungen nach Europa würden seine Einnahmen und Steuerzahlungen reduzieren.Ursprünglich sollten die Aktionäre für das abgelaufene Jahr 52,53 Rubel je Aktie erhalten. Das wäre die höchste Ausschüttung in der Firmengeschichte gewesen. 2021 habe Gazprom dank kräftig gestiegener Preise für Öl und Gas einen Rekordgewinn von 2,09 Billionen Rubel (rund 27,5 Milliarden Euro) erzielt. Auf der Hauptversammlung sei der Dividenden-Vorschlag jedoch von den Eignern abgelehnt worden. Die Anzahl der Gegenstimmen entspreche dabei laut Reuters in etwa der Anzahl der Aktien, die der russische Staat am Konzern halte."Der Verzicht auf die Dividendenzahlung für 2021 nimmt den Investoren nicht nur die Möglichkeit, Auszahlungen für 2021 zu fordern, sondern schafft auch Risiken für zukünftige Dividendenzahlungen", das sei ein sehr negativer Faktor, habe die russische Investmentbank BKS kommentiert.Die Entschluss von Gazprom komme, nachdem die G7-Staaten angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine in den vergangenen Tagen angekündigt hätten, mögliche Preisobergrenzen für russisches Öl und Gas zu prüfen. Damit sollten die Möglichkeiten der russischen Regierung zur Finanzierung ihrer Invasion in der Ukraine eingeschränkt werden. Russland habe daraufhin mit einer Änderung der Gas-Lieferverträge gedroht.In Deutschland wachse die Sorge, dass der russische Staatskonzern nach der zwischen 11. und 21. Juli geplanten Wartung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 den Hahn nicht oder später wieder aufdrehe und noch weniger Gas als bisher liefere. Deutschland beziehe einen Großteil seiner Gas-Lieferungen über diese Leitung.Die Dividenden-Streichung sorge nicht nur in Russland für lange Gesichter. Auch in Deutschland, wo Gazprom-Aktien beziehungsweise die Gazprom-ADRs nach wie vor vom Handel suspendiert seien, sei die hohe Dividende von Gazprom immer ein wichtiges Kaufargument gewesen.