Also ein guter Kompromiss? Sagen wir mal so: Die Sache ist komplizierter, als die bisherige Darstellung ohnehin vermuten lässt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Das betreffe zum einen die Frage, wie stark Haushalte durch die höheren Erdgaspreise belastet seien. Zum anderen gehe es um die Höhe und Qualität der Entlastungen. Teilweise seien diese in der Koalition bereits beschlossen worden, ganz unabhängig von der Gasumlage. Dazu sollten weitere Erleichterungen kommen, die nunmehr in der Regierung verhandelt würden. Und schließlich seien da noch einige Gasversorger, die bei Untätigkeit von Seiten der Politik Konkurs anmelden müssten.



Etwa die Hälfte der privaten Haushalte heize mit Erdgas. Die höheren Erdgaspreise würden der anderen Hälfte der Haushalte in direkter Weise also keine Kaufkraft entziehen. Weiter sei es so, dass viele Haushalte bereits eine Preisanpassung von ihrem Gaslieferanten erfahren hätten, weil die Preisbindung ihres Vertrages ausgelaufen sei, während dies bei anderen Haushalten nicht der Fall sei, weil sie beispielsweise eine zweijährige Preisgarantie gewählt hätten. Damit aber noch nicht genug: Die Anbieter, die sich gegen Preissprünge beim Erdgas über mehrere Jahre abgesichert hätten, könnten sich den Luxus erlauben, ihren Kunden wesentlich günstigere Verträge anzubieten als die Anbieter, die auf eine Absicherung verzichtet hätten.



Insgesamt komme es damit zunächst zu komplett unterschiedlichen Mehrbelastungen im Verhältnis zu den Erdgaspreisen, die vor 2021 (damals seien die Preise bereits stark gestiegen) geherrscht hätten. So könne es sein, dass ein Vierpersonenhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 KWh/Jahr 1800 Euro pro Jahr zahle, weil er noch von einem alten Tarif profitiere. Sein Nachbar aber müsse möglicherweise das Dreifache zahlen, weil dessen Preisgarantie nach zwölf Monaten Laufzeit nicht mehr gelte. Die Gasumlage komme bei beiden Kund:innen noch obendrauf, das seien in diesem Fall 580 Euro pro Jahr. Was sei unter diesen Umständen eine faire oder gerechte Entlastung der Verbraucher?



Hinsichtlich der bereits beschlossenen Maßnahmen würden die zu besteuernde Energiepreispauschale von 300 Euro und der Heizkostenzuschuss von bis zu 560 Euro für Wohngeldbeziehende und Personen in Ausbildung (mit Bafögbezug) am ehesten als Kompensation für die höheren Gasrechnungen dienen. Die obigen Ausführungen würden zeigen, dass für einige Haushalte diese Zahlungen bei weitem nicht ausreichen würden, um die Mehrbelastungen zu tragen, andere (etwa die ohne Erdgasanschluss) möglicherweise mit den Transfers gut auskommen würden. Kurz, die bisherigen Maßnahmen seien nicht sonderlich zielgerichtet. Das solle bei den neuen Maßnahmen anders aussehen, die man so zeitig beschließen möchte, dass sie zum 1. Oktober in Kraft treten würden.



Das Steuerentlastungspaket, das Finanzminister Christian Lindner ins Spiel gebracht habe und den Bürgern 10 Mrd. Euro über eine Rücknahme der kalten Progression zurückgeben solle, könne man sicher nicht dazu zählen, denn es betreffe alle Einkommensbezieher. Absolut gesehen würden die höheren Einkommen davon am meisten profitieren.



Wesentlich sinnvoller erscheine es, allen Menschen aus Haushalten mit Erdgasheizung, die ein Haushaltseinkommens unterhalb des Medians hätten - das betreffe überschlagsweise 22 Millionen Personen, 50 Euro pro Monat und pro Person über ein Jahr zu transferieren. Auch hier werde es Ungerechtigkeiten geben, die man aber zugunsten einer relativ schlanken Abwicklung akzeptieren sollte, da die "Trefferquote" - nämlich die Menschen zu stützen, die diese Hilfe tatsächlich benötigen würden - relativ hoch sein dürfte. Die budgetäre Belastung läge bei 13,2 Milliarden Euro, also nur etwas höher als die 10 Mrd. Euro aus dem vorgeschlagenen Steuerentlastungspaket, die im Übrigen zu 70% bei den 30% der höchsten Einkommensklassen landen würden.



Gasumlage und gezielte Transferzahlungen an bedürftige Haushalte seien ein akzeptabler ökonomischer Kompromiss. Steuerentlastungen zum Ausgleich der kalten Progression seien für sich gesehen vernünftig, im Zusammenhang mit der von Teilen der Koalition unbedingt gewünschten Umsetzung der Schuldenbremse jedoch fragwürdig, da sie die falschen Prioritäten setzen würden. Stattdessen seien gezielte Transferzahlungen an bedürftige Haushalte anzustreben. Just go for second best, baby. (18.08.2022/ac/a/m)





