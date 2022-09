Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gaspreise geben die jüngsten Gewinne deutlich wieder ab, nachdem wahrscheinlich eine Einigung mit den Gewerkschaften der amerikanischen Eisenbahnen erzielt worden ist, so die Experten von XTB.



Es sei erwähnenswert, dass über 15% der US-Kohle auf der Schiene transportiert werde. Der mögliche Eisenbahnerstreik, der bereits am Freitag stattfinden könnte, könnte die Stromerzeuger dazu zwingen, mehr Gas zur Stromerzeugung zu verbrennen, da etwa zwei Drittel der kohlebefeuerten Kraftwerke des Landes ihre Kohle per Bahn erhalten würden.



Mit der Vereinbarung werde eine Situation vermieden, in der mehr Gas zur Stromerzeugung verwendet werde. Es sei daran erinnert, dass wir uns immer noch in einer Phase des Aufbaus von Lagerbeständen befinden, die in den USA deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegen, da die Exporte nach Europa gestiegen sind und die Produktion während der Pandemie zuvor eingeschränkt war, so die Experten von XTB. Heute um 17:30 Uhr werde ein EIA-Lagerbestandsbericht veröffentlicht, der voraussichtlich einen Anstieg der Gasvorräte um bis zu 71 Mrd. Kubikmeter zeigen werde. Unterdessen rechne Freeport LNG mit einer deutlichen Verzögerung der Wiederinbetriebnahme seiner Quintana-Exportanlage bis November, so dass den Versorgungsunternehmen mehr Gas in den USA verbleibe, das sie in die Lagerbestände für den nächsten Winter einspeisen könnten. (15.09.2022/ac/a/m)



