Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hohe Temperaturen in den USA setzen die Gaspreise weiter unter Druck, so die Experten von XTB.



Die Gaspreise würden ihren in der zweiten Oktoberhälfte begonnenen starken Rückgang fortsetzen, was der Saisonalität entspreche. Normalerweise würden auf dem US-Gasmarkt im Oktober/November saisonale Höchststände erreicht, während die erste Dezemberhälfte in der Regel niedrigere Preise bringe.



Die Entwicklung der Gasvorräte entspreche der Saisonalität, und kurz vor Beginn der Heizsaison hätten die Vorräte den Fünf-Jahresdurchschnitt erreicht. In Anbetracht der Wettervorhersagen sei jedoch zu erwarten, dass der Abbau der Lagerbestände wesentlich geringer ausfallen könnte. Die Temperaturprognosen für die USA hätten sich deutlich verbessert. Jetzt würden für mehr als die Hälfte des US-Territoriums wärmere Temperaturen erwartet, darunter auch für die Schlüsselregion des Mittleren Westens. Infolgedessen sei der Preis unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie gefallen. Sollte das Wetter weiterhin sehr mild bleiben, könnte sich der NATGAS-Preis in Richtung einer langfristigen Aufwärtstrendlinie um 5 Dollar/MMBTu bewegen. (05.12.2022/ac/a/m)





