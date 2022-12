Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gaspreise in den USA setzen ihre Talfahrt fort, nachdem es den Käufern gestern nicht gelungen ist, einen wichtigen Widerstand zu überwinden, so die Experten von XTB.Allerdings preise der Markt das Risiko einer Rezession aufgrund des aggressiven Tons der großen Zentralbanken, insbesondere der FED und der EZB, sehr stark ein. Auch die Wettervorhersagen hätten sich dramatisch verändert. In den letzten Tagen seien niedrigere Temperaturen als üblich vorhergesagt worden, aber die neuesten Prognosen würden zeigen, dass die Temperaturen in den USA von Westen her steigen dürften, was die Nachfrage nach Gas verringern könnte. Andererseits dürfte die Nachfrage nach Gas während der Weihnachtszeit steigen, und außerdem sei die Ferienzeit für eine verstärkte Beheizung von Häusern und Wohnungen förderlich. (16.12.2022/ac/a/m)