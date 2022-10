Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gaspreise in den Niederlanden fallen erstmals seit Beginn des Krieges in der Ukraine unter 100 EUR/MWh, so die Experten von XTB.



Das liege daran, dass die Lager in Europa voll seien, mit einem sehr warmen Oktober und recht guten Wettervorhersagen für die kommenden Monate. Darüber hinaus würden die EU-Länder noch an der Diversifizierung des Angebots arbeiten und die Einführung von Preisobergrenzen diskutieren. Allerdings sei nicht bekannt, ob dies in der EU für den gesamten Gasmarkt gelten würde oder nur für den russischen, da die Einführung eines Gashöchstpreises nur für Gas aus Russland zu geringeren Transfers in die Länder Südeuropas führen könnte.



Außerdem würden die stündlichen Gaspreise unter 0 fallen. Dies sei etwas Ähnliches wie auf dem WTI-Rohölmarkt im Jahr 2020 und auf dem kanadischen Rohölmarkt. Es sei erwähnenswert, dass die Lager in Europa zu 93% gefüllt seien, und die wahrscheinliche Aufnahme von Solar- und Windkraftwerken zu diesem Zeitpunkt bedeute, dass die Nutzung von Gaskraftwerken abnehme, sodass der Lieferant möglicherweise bereit sei, für die Sammlung von Gas zu zahlen. Man sollte es jedoch als Anomalie behandeln, wenn man bedenke, dass früher oder später die Heizsaison in Europa beginnen werde. (24.10.2022/ac/a/m)





