Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nicht nur in Europa, auch in den USA steigen die Gaspreise, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in einer mehrjährigen Bodenbildung sowie im Bruch des seit Ende 2005 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 6,28 USD) nieder. Zusammen mit der Nackenlinie der unteren Umkehr bilde die beschriebene Trendlinie eine markante Kreuzunterstützung, welche jüngst noch einmal lehrbuchmäßig zurückgetestet und bestätigt worden sei. Höhere Hochs und höhere Tiefs würden zudem einen absolut intakten Aufwärtstrend signalisieren. Apropos Hochpunkte: Auffällig seien aktuell die Hochs der letzten Monate - allesamt in einem engen Kursband zwischen 9,40 USD und 9,75 USD ausgeprägt. Der Sprung darüber würde den Grundstein zweistellige Notierungen, und zwar nachhaltig zweistellige, legen. Das Kursziel aus der langjährigen Bodenbildung lasse sich auf rund 11,00 USD veranschlagen. Jenseits dieses Levels stecke das Hoch vom Juli 2008 bei 13,69 USD ein weiteres Anlaufziel ab. Auf der Unterseite markiere dagegen das Hoch vom Januar 2022 bei 7,40 USD eine erste Unterstützung. Aus technischer Sicht entscheidender sei allerdings die oben genannte Kreuzunterstützung bei gut 6,00 USD. (22.08.2022/ac/a/m)





