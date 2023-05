Insgesamt sei in Deutschland vorrangig von der Industrie Gas eingespart worden, mit zeitlichem Versatz auch von den privaten Haushalten. Die eher untypische Hitzeperiode in Europas Süden zu Beginn von Q2 sowie mögliche Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño bereits 2023 könnten sich allerdings in Q3 nachteilig auf den Gasbedarf auswirken. Sollte es zu einem heißen und trockenen Sommer kommen, werde die Nachfrage für Gas zur Stromerzeugung anziehen, da Wasser- und Kernkraft in Europa bei längeren Hitzewellen substituiert werden müssten.



Infolge der zuletzt hohen Speicherfüllstände sei unterdessen der Preis für Gas gesunken. Marktteilnehmer würden sogar von einem aktuellen Überangebot an LNG für den europäischen Markt berichten. Dies könnte sich jedoch schnell wieder ändern. Sollte sich die Konjunktur in China erholen, würde sich das Blatt wenden. Allerdings spreche die Entwicklung am Ölmarkt momentan eher weniger für ein solches Szenario. Die erneuten Zinsanhebungen der US-Notenbank FED sowie der EZB hätten für zunehmenden Konjunkturpessimismus in beiden Regionen gesorgt, was wiederum Druck auf die Ölpreise ausgeübt habe.



Die letzten chinesischen Industriedaten (der Caixin-Einkaufsmanagerindex sei unter 50 Punkte gesunken) seien zudem hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Daraus abgeleitet werde, dass ein schwächerer Welthandel weiterhin die Produktion in China und dessen Bedarf an Öl und Gas belaste. Mit einer neuen Reaktion (Förderkürzung) der OPEC+ -Allianz sei vor dem nächsten Meeting Anfang Juni aber nicht zu rechnen. (Ausgabe Mai 2023) (09.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Gasmarkt präsentiert sich derzeit unverändert stabil, so die Analysten der Nord LB.Die Versorgungslage bleibe nach Aussagen der Bundesnetzagentur unkritisch. In Deutschland habe der Füllstand der Gasspeicher Anfang Mai ca. 67,16% erreicht. Der größte Speicher in Rehden sei bereits zu mehr als 84% gefüllt gewesen. Auch EU-weit habe die Füllmenge der Speicher am Stichtag (01.05.) bei ca. 60,16% gelegen. Die Zielvorgabe, in den kommenden Winter mit einem "Polster" von 90% gehen zu können (Speicherstandvorgabe der EU zum 01.11.) sei somit offenbar gut zu erreichen. Dennoch müsse auch weiterhin auf einen sparsamen Gasverbrauch geachtet werden.