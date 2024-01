In den Vereinigten Staaten sei kurz vor dem Wochenende ein Preisanstieg auf 3,3 USD zu beobachten gewesen, der angesichts der anhaltend niedrigen Temperaturen sogar einen Anstieg auf 4-5 USD/MMBTU habe erwarten lassen. Am Freitag sei der Preis schließlich um 7% gestiegen, aber der Spotpreis sei um 300% auf 13 USD/MMBTU gestiegen. Heute sei jedoch ein Rückgang des Futures-Preises um 6% zu beobachten, nachdem neue Prognosen für die Januar- und Februarwende veröffentlicht worden seien. Es werde ein deutliches Tauwetter erwartet, das die Gasentnahme aus den Speichern erheblich reduzieren könne.



Gebe es noch Hoffnung für die Bullen? Wie in den vorangegangenen Jahren könnte es in Texas Probleme mit der Infrastruktur geben, die auf extreme Fröste nicht vorbereitet sei. Allerdings müssten sich die Wetteraussichten ändern.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NATGAS gibt zu Beginn der Woche nach einem Winter-Comeback am Wochenende 6% ab, so die Experten von XTB.In dieser Woche würden die Temperaturen niedrig bleiben, aber gegen Ende Januar und Februar werde in den USA ein deutliches Tauwetter erwartet. Wie sei die aktuelle Lage?