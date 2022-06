Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 23. Juni wurde in Deutschland die zweite Stufe - Alarmstufe - im dreistufigen Notfallplan Gas ausgerufen, so die Analysten der DekaBank.Ob auch die dritte Notfallstufe ausgerufen werden müsse und damit eine Rationierung mit Gas bevorstehe, sei noch keine beschlossene Sache. Es werde davon abhängen, wie viel Gas aus Russland in nächster Zeit noch bezogen werde, wie viel vom fehlenden russischen Gas über andere Quellen wie Flüssiggas ersetzt werden könne, wie kalt der Winter werde und wie stark der Gasverbrauch sinken könne.Ein Szenario ohne Rationierung sei noch vorstellbar, aber dafür dürften die russischen Gaslieferungen kaum weiter sinken. Die Datenlage spreche dafür, dass ein weiterer nennenswerter Rückgang der russischen Gaslieferungen eine Gasrationierung in Deutschland zur Folge hätte. Aber auch bei der Rationierung gäbe es Abstufungen, von milderen bis zu drastischen Szenarien. Die Unsicherheit sei sehr hoch, nur eins scheine klar: Es sei dauerhaft mit erhöhten bzw. weiter steigenden Gaspreisen zu rechnen. Auf Sicht des kommenden Winters könne keine Entwarnung gegeben werden. (28.06.2022/ac/a/m)