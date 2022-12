Empfohlene Aktienhandel Plattformen

Investoren helfen, klüger zu werden

Für weniger erfahrene Trader ist TD Ameritrade die bessere Wahl. Diese Plattform behauptet, Anlegern zu helfen, "schlauer zu werden". Sie bietet eine solide Bibliothek mit leicht auffindbaren und kostenlosen Webinaren, Videos, Artikeln und Kursen, in denen alles erklärt wird, von Techniken zur Aktienanalyse bis hin zum Aufbau eines diversifizierten Rentenportfolios.



TD bittet die Nutzer, ein Ziel zu wählen und empfiehlt dann einen Lehrplan. Mögliche Antworten sind der Aufbau eines Notgroschens für den Ruhestand, Spekulationen oder das Erlernen von Grundkenntnissen. Die Plattform vergibt Abzeichen und Punkte, wenn Sie ein Modul abschließen.



Ein mobiles Erlebnis

Webull, eine kostenlose Android-App, ist führend in Sachen mobile-first Erfahrungen. Sie ist die am häufigsten heruntergeladene App auf dieser Liste. Die auch für iPhones verfügbare App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit allem, was man für den Daytrading braucht. Zu den Funktionen gehören Nachrichten, Analysen, ausführliche Charts, Echtzeitkurse, ein anpassbares Dashboard, detaillierte Screener und eine große Menge an umfassenden Bildungsinhalten. Jeder neue Benutzer, der einen Freund einlädt oder ein Konto eröffnet, kann kostenlose Aktien erhalten.



Die Plattform bietet virtuellen Handel ohne Obergrenze, so dass Sie neue Strategien testen können, ohne echtes Geld zu riskieren, und ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie der Aktienhandel funktioniert. Ein weiterer großer Vorteil dieser App sind die erweiterten Handelszeiten von Webull.



Europa trägt die Hauptlast der wirtschaftlichen Abschwächung

Mit den in diesem Artikel besprochenen Plattformen können Sie von der Verlangsamung profitieren, indem Sie die lukrativsten Aktien auf dem Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt auswählen. Am Dienstag erklärte die OECD, dass Europa am stärksten vom weltweiten Wirtschaftsabschwung betroffen sein wird. Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich, und die Energiepreise steigen aufgrund des Krieges in der Ukraine stark an.



Die niedriger als erwartet ausgefallene Inflation in den USA hat jedoch Optimismus und Zuversicht bei den Anlegern weltweit geweckt, sodass man davon ausgeht, dass die US-Notenbank die Zinssätze allmählich anheben wird.



Die Zuwächse bei den Bergbau- und Energieunternehmen ließen die europäischen Aktien trotz der jüngsten Warnungen zu den Wirtschaftsaussichten auf ein Dreimonatshoch steigen. (02.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Index Stoxx 600 schloss am 22. November mit einem vorläufigen Plus von 0,8 % auf dem höchsten Stand der letzten drei Monate, wie CNBC berichtete . Gas- und Ölaktien legten um 4,7 % zu, nachdem Saudi-Arabien die Behauptung zurückgewiesen hatte, die OPEC+ werde die Ölproduktion erhöhen.Bergbauwerte waren mit einem Plus von 2,7 % ein weiterer Gewinner. Auf der anderen Seite gaben Finanzdienstleistungen, Haushaltswaren und Telekommunikationswerte um 0,1 % nach.Die Anleger beobachten die Wirtschaftsdaten genau, um deren mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der Zentralbank zu beurteilen.Wenn Sie von den Marktbewegungen profitieren möchten, können Sie hier einige beste aktien-plattform ausprobieren. Sie wurden vom Wall Street Journal empfohlen.Die Liste beginnt mit Fidelity, das die Bedürfnisse der meisten Anleger erfüllt. Diese Aktienhandelsplattform setzt auf die Integration von Finanzplanung, solide Marktforschung und kostengünstige Anlagen. Sie eignet sich für erfahrene Anleger und aktive Trader mit etwas weniger Fachwissen.Das Dashboard des Fidelity-Anlagekontos ist detailliert, aber dank der intuitiven Navigation finden Sie leicht, wonach Sie suchen. Der hochwertige Stock Screener bietet Ihnen Zugang zu Aktien, die einer konkreten Strategie oder einem Thema entsprechen. Die Plattform ist vor allem für fortgeschrittene Anleger geeignet.