Entsprechend stünden die eigentlichen Probleme erst noch bevor. Da die leitungsgebundenen nicht-russischen Förderkapazitäten in bzw. um Europa kurzfristig nicht erweitert werden könnten, müssten die fehlenden russischen Lieferungen durch LNG-Importe ausgeglichen werden. Dabei bleibe abzuwarten, ob und wie im vergleichsweise kleinen LNG-Markt eine potenziell fehlende Menge von 180 Mrd. m3 (Volumen der russischen Lieferungen nach Europa 2020) aufgetrieben werden könne. Das erkläre auch einen Teil des Preisanstieges. Jedenfalls sollten in Deutschland in den kommenden 18 Monaten insgesamt fünf Terminals in Betrieb gehen. Drei davon mit einer Kapazität von insgesamt 20 Mrd. m3/a, die ab Ende 2022 zur Verfügung stünden. Zwei weitere mit einer Kapazität von insgesamt 15 Mrd. m3/a würden dann ab Ende 2023 folgen. Die russische Lücke wäre also ab Anfang 2024 für Deutschland mehr oder weniger geschlossen. Das Risiko einer Gasmangellage bestehe demnach insbesondere für 2023.



Es sei also offensichtlich, dass der Markt kurzfristig bzw. in den kommenden 18 Monaten nur durch eine Verringerung der Nachfrage ausgeglichen werden könne. Die einzusparende Menge hänge dabei von zahlreichen Annahmen ab, die momentan im Wochenrhythmus publiziert würden. So gehe die EU-Kommission davon aus, dass im europäischen Durchschnitt etwa 15% eingespart werden müsse. Regionale Betrachtungen würden zeigen, dass u.a. Deutschland in der Größenordnung von fünf bis zehn Prozentpunkten über diesem Durchschnitt liege, was aus der hohen Abhängigkeit von russischem Gas folge. Die bisher messbaren Sparerfolge würden sich in Grenzen halten und nicht ausreichen. Im ersten Halbjahr 2022 sei der temperaturbereinigte Gasverbrauch in Deutschland nur um 8% gesunken.



In der Industrie sei zu beobachten, dass sehr energieintensive Vorprodukte wie Ammoniak und Aluminium durch Importe ersetzt würden. Tatsächlich melde die Bundesnetzagentur aktuell immerhin eine zunehmende Spardynamik in der Industrie von -12% bis -13% im Mai und Juni auf -21% im Juli. Das gehe also schon in die richtige Richtung. Im wichtigen Sektor Heizen und Warmwasserbereitung (Haushalte, Gewerbe und Dienstleistungen sowie Industrie), auf den etwa die Hälfte des Gasverbrauchs entfallen würden, stehe der Test jahreszeitlich bedingt noch aus. Man müsse aber davon ausgehen, dass die Einschnitte erheblich sein müssten, da eine Absenkung der Raumtemperatur um 1°C den Gasverbrauch nur um 6% reduziere.



Sorgenkind sei der Energiesektor. Trotz der gestiegenen Gaspreise sei die Stromerzeugung aus Gas in Europa in den letzten zwölf Monaten um etwa 30% gestiegen. Die Ursachen seien vielfältig und kurzfristig kaum abzuschaffen. So liege infolge der Trockenheit die Wasserkraft in weiten Teilen Europas - von Spanien bis Norwegen - darnieder. Darüber hinaus seien in Frankreich mehr als die Hälfte der Kernkraftwerke wegen außerplanmäßigen Reparaturarbeiten vom Netz, Probleme, die sich seit mehr als einem Jahr hinziehen würden und bisher eher schlimmer als besser geworden seien. Es sei nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Monaten sogar mehr Gas verstromt werden müsse. Um mehr Gaskraft aus der Last zu drängen, sollten in Deutschland nun Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt bzw. bereits stillgelegte aktiviert werden. Jedoch sei auch das ein Prozess mit Schwierigkeiten. Vor allem gebe es logistische Herausforderungen, die von den niedrigen Pegelständen, fehlenden Güterwaggons und Netzkapazitäten bei der Eisenbahn bis hin zum fehlenden Personal und eigentlich abgenutzten Anlagen reichen würden.



Eine Situation, in der Gas vom Staat zugeteilt werde, wäre der worst case für die Wirtschaft. Soweit müsse es aber nicht kommen. Historisch habe der Gasverbrauch elastisch auf konjunkturelle Schwächephasen und Krisen reagiert - ohne die zurzeit geltenden Preissignale. Das würden die drei Beispiele der letzten 15 Jahre zeigen. So sei in der Finanzkrise 2009 der EU-weite Verbrauch um 6%, in der Euro-Krise 2012 um 8% und in der Corona-Krise 2020 um 3% zurückgegangen. Im Zeitraum von 2011 bis 2014 sei sogar ein Rückgang von insgesamt 20% zu verzeichnen gewesen. Stand jetzt sind wir mit Blick auf ein Einsparziel von 20 bis 30% erst ganz am Anfang, so die Analysten der NORD/LB. Die hohen Preisen für Gas und Strom seien bei Unternehmen und Verbrauchern jedoch noch nicht vollumfänglich angekommen, es sollte also nicht überraschen, dass die Anpassungsleistung in den Statistiken noch nicht zu sehen sei.







Obwohl die Füllstände der Gasspeicher zuletzt auf 77% (EU) und 81% (D) gestiegen sind und die Zielmarken schneller erreicht bzw. überschritten haben, hat sich der Anstieg der Gas- und Strompreise im August weiter beschleunigt, so Marlene Renkel und Christian Reuter von der NORD/LB.Am Spotmarkt sei es für Gas zuletzt bis 316 EUR/MWh nach oben gegangen (TTF) - eine Steigerung von 64% gegenüber dem Vormonat bzw. von 116% gegenüber dem Jahresanfang und von über 1.550% (!!) im Vergleich zum langfristigen historischen Durchschnitt (19 EUR/MWh). Wie die Terminpreise zeigen würden, würden die Marktteilnehmer nicht glauben, dass sich die Situation absehbar entspannen werde. Erst die zwei und dreijährige Terminpreise lägen nennenswert unter dem aktuellen Spotpreis; jedoch seien die für 2025 aufgerufenen 115 EUR/MWh immer noch sechs Mal so hoch wie der historische Durchschnitt. An den Strombörsen sehe es nicht anders aus. Dabei werde nicht nur viel Gas verstromt, der Börsenstrompreis werde auch vom Gaspreis bestimmt. Die beiden Märkte seien also eng miteinander verbunden.Nachdem Russland für Ende August für Nord Stream 1 erneut eine vollständige Lieferunterbrechung angekündigt habe, falle es immer schwerer, nicht von einem worst case auszugehen, in dem die gelieferte Menge permanent so klein gehalten werde, dass sie nicht ausreiche. Bisher hätten die Lieferausfälle immer wieder durch gesteigerte Importe (Pipeline und LNG) überraschend gut kompensiert werden können. Die Kapazitäten der bestehenden LNG-Terminals und Pipelines seien aber nun voll ausgeschöpft, weitere Steigerungen seien hier kurzfristig kaum mehr möglich.