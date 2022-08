Pixabay.com ©PublicDomainPictures CC0 Public Domain

Gas droht, ein knappes Gut zu werden. Preissteigerungen betreffen daher über kurz oder lang alle Anbieter.

Lohnt sich der Anbieterwechsel?

Ist Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen eine Alternative?

Gasanbieter wechseln Schritt für Schritt

Wer nun dennoch einen günstigeren Gastarif gefunden hat oder aus anderen Gründen den Gasanbieter wechselt, muss dabei ein paar Dinge beachten. So kann der Anbieter nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt gewechselt werden. Es gilt eine Kündigungsfrist einzuhalten. Beim Grundversorger beläuft sich diese Kündigungsfrist in der Regel auf zwei Wochen. Bei anderen Anbietern gelten die individuellen Vertragsbedingungen. Hier sind Kunden oft bis zu 24 Monate an einen Vertrag gebunden und haben dann Kündigungsfristen von vier bis sechs Wochen. Ein Sonderkündigungsrecht gilt jedoch bei Preiserhöhungen.



Vorsicht: Beim Anbieterwechsel kann man leicht in eine Schnäppchenfalle tappen. Verbraucher sollten sich nicht von Wechselboni, Prämien oder günstigen Preisen für das erste Jahr beeindrucken lassen. Wichtig ist der langfristige Preis für die Folgejahre. Dementsprechend sollte unbedingt das Kleingedruckte gelesen werden, um sich vor versteckten Kosten zu schützen. Zudem gilt es, auf die Kündigungsfristen zu achten, um Knebelverträge zu meiden.



Vor dem Wechsel zum neuen Anbieter sollten sich Verbraucher also über den gewünschten bzw. möglichen Wechseltermin klar sein und zum entsprechenden Zeitpunkt den Vertrag mit dem neuen Anbieter abschließen. Die Kündigung beim alten Anbieter übernimmt in der Regel der neue Vertragspartner. Für den Wechsel müssen jedoch Zählerstand und Zählernummer sowie gegebenenfalls die Kundennummer beim alten Anbieter vorliegen. Der Wechsel zum neuen Anbieter erfolgt üblicherweise zu Beginn eines neuen Monats. Vom alten Anbieter gibt es dann eine abschließende Rechnung bis zu diesem Zeitpunkt.



Anbieterwechsel als Mieter



Für Mieter stellt sich unter Umständen die Frage, wer der Vertragspartner des Gasanbieters ist. Denn gegebenenfalls ist der Vermieter der Vertragspartner. In diesem Fall wird der Gasverbrauch zusammen mit den übrigen Betriebskosten über die Nebenkostenabrechnung abgewickelt und nur der Vermieter kann einen Anbieterwechsel veranlassen. Wer einen anderen Anbieter wünscht, muss dies also mit dem Vermieter klären.



Ist der Mieter selbst der Vertragspartner des Gasversorgers, kann er diesen eigenständig wechseln, ohne den Vermieter zu informieren.



Anbieterwechsel bei Umzug



Wer umzieht und auch in der neuen Wohnung auf Gasversorgung angewiesen ist, hat verschiedene Möglichkeiten. Will der Verbraucher bei seinem bisherigen Gasanbieter bleiben, dann muss er lediglich den Anschluss ummelden. Zu diesem Zweck wird der Anbieter im besten Fall bereits einige Zeit vor dem Umzug über die neue Adresse und die zugehörige Zählernummer in Kenntnis gesetzt.



Es besteht im Rahmen eines Umzugs immer ein Sonderkündigungsrecht. Der Umzug ist damit auch eine Gelegenheit, den Anbieter zu wechseln. Es kann auch passieren, dass der alte Anbieter am neuen Wohnort teurer oder nicht verfügbar ist und ein neuer Anbieter gewählt werden muss.



Wer vor dem Umzug noch keinen Gasanbieter hatte, wird nach dem Umzug automatisch vom Grundversorger zum Standardtarif beliefert, sofern nicht vor dem Umzug alles für eine neue Gasversorgung in die Wege geleitet wurde. Im Rahmen einer Frist von vier Wochen kann in einem solchen Fall beim Grundversorger gekündigt werden, wenn ein anderer Tarif oder ein anderer Anbieter gewünscht ist.



Wer in eine Mietwohnung umzieht, in der das Gas mit den Nebenkosten abgerechnet wird, muss sich nicht um einen neuen Vertrag kümmern, da dieser über den Vermieter läuft. (29.08.2022/ac/a/m)









Zusammenfassend lässt sich feststellen: Ob sich ein Anbieterwechsel lohnt, ist immer eine individuelle Sache. Und ein Vergleich kostet nichts und sollte grundsätzlich regelmäßig stattfinden, um informiert zu bleiben. Doch mit größeren Einsparmöglichkeiten ist derzeit nicht zu rechnen.Auch in preislicher Hinsicht ist das Biogas keine echte Alternative für Verbraucher. Solange Erdgas wenig kostet, ist reines Biogas gut doppelt so teuer. Aktuell steht zu erwarten, dass sich die Preise von Erdgas und Biogas einander annähern, doch noch ist Biogas in der Regel die teurere Variante.Nicht verwechseln: Biogas und Ökogas . Wer einen Ökogastarif hat, bezieht Erdgas, zahlt jedoch einen Zuschlag, der zur CO2-Kompensation genutzt wird.