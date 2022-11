Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil The Gap Inc.:



The Gap, Inc. (ISIN: US3647601083, WKN: 863533, Ticker-Symbol: GAP, NYSE-Symbol: GPS) ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Bekleidung, Accessoires und Körperpflegeprodukten für Männer, Frauen und Kinder spezialisiert. (18.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gap: Solide Ergebnisse für das dritte Quartal - Die Aktie steigt - AktiennewsDie Aktien von Gap (ISIN: US3647601083, WKN: 863533, Ticker-Symbol: GAP, NYSE-Symbol: GPS) sprangen vor der Eröffnungsglocke vorbörslich um mehr als 8% nach oben, nachdem der Bekleidungs- und Accessoires-Einzelhändler solide Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe 0,71 US-Dollar pro Aktie verdient, einschließlich 0,33 US-Dollar Einkommen aus Steuervorteilen, während die Analysten ein flaches Ergebnis erwartet hätten.Gap, das auch die Marken Old Navy und Banana Republic betreibe, habe laut einer von Refinitiv durchgeführten Umfrage einen Umsatz von 4,04 Milliarden US-Dollar verzeichnet, was einem Anstieg von 2,0% gegenüber dem Vorjahr entspreche, während Analysten mit 3,8 Milliarden US-Dollar gerechnet hätten.Der Online-Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 5% gestiegen und habe im 3. Quartal etwa 49% des Gesamtumsatzes ausgemacht.Das Unternehmen habe außerdem eine Wertminderung in Höhe von 53 Millionen US-Dollar verzeichnet, die durch die Kündigung der Partnerschaft mit Kanye West, bekannt als Yeezy Gap, verursacht worden sei."Wir haben unseren Fokus auf die Umsetzung geschärft, um die Rentabilität und den Cashflow zu optimieren, wir sind dabei, unsere Abläufe strenger zu gestalten und unsere Sortimente auf die Wünsche unserer Kunden abzustimmen. Obwohl unsere Bemühungen erste Anzeichen einer Verbesserung zeigen, sind wir uns darüber im Klaren, dass noch einiges zu tun bleibt, um die Erwartungen unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre von Gap Inc. zu erfüllen", so Bob Martin, Executive Chairman und Interim-CEO von Gap Inc.Für das laufende Quartal rechne Gap mit einem prozentualen Rückgang des Nettoumsatzes im "mittleren einstelligen Bereich" gegenüber dem Vorjahr. Die Finanzchefin von Gap, Katrina O'Connell, habe während einer Telefonkonferenz mit Analysten darauf hingewiesen, dass die Gruppe "ein starkes Volumen im Oktober, das sich am Ende etwas verlangsamt habe, und einen etwas langsamen Start in den November" erlebt habe. (News vom 18.11.2022)