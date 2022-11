- Athleta, eine Activewear-Marke:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gap: Erhebliche Lagerbestände zu einem Problem geworden - AktiennewsDie Weihnachtszeit und die sogenannte "Weihnachtsrally" lassen vermuten, dass in dieser Zeit Unternehmen aus der Einzelhandelsbranche überdurchschnittlich hohe Gewinne erzielen können; wie sich herausstellte, erwiesen sich diese Vorhersagen im Fall von Gap (ISIN: US3647601083, WKN: 863533, Ticker-Symbol: GAP, NYSE-Symbol: GPS) als richtig, so die Experten von XTB.Gap habe am Donnerstag die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf den Quartalsumsatz übertroffen, jedoch einen vorsichtigen Ausblick auf die Weihnachtssaison gegeben.Das Bekleidungsunternehmen, zu dem neben der gleichnamigen Marke auch Banana Republic und Athleta gehören würden, gehe davon aus, dass sein Gesamtnettoumsatz im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1% bis 5% sinken könnte.Der Nettogewinn von Gap sei auf 282 Millionen Dollar oder 77 Cents pro Aktie gestiegen, eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 152 Millionen Dollar oder 40 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei um 2% auf 4,04 Milliarden Dollar gegenüber 3,94 Milliarden Dollar im gleichen Quartal 2021 gestiegen.Das Unternehmen sei auf der Suche nach einem neuen CEO, nachdem Sonia Syngal im Sommer nach einer öffentlichkeitswirksamen Trennung von Ye's Marke Yeezy von ihrem Posten zurückgetreten sei. Ye, ehemals Kanye West, habe seinen Vertrag mit Gap im September unter Berufung auf Vertragsbruch beendet. Gap habe Ende Oktober alle Yeezy-Produkte aus seinen Geschäften entfernt, nachdem sich West öffentlich antisemitisch geäußert habe. Gap habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit Yeezy Gap Wertminderungen in Höhe von 53 Millionen Dollar vorgenommen habe.Der Umsatz aus Internet und Geschäften, die seit mindestens zwölf Monaten geöffnet seien, sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1% gestiegen. Analysten hätten nach Schätzungen von StreetAccount mit einem Rückgang um 3,2% gerechnet. Der Online-Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 5% gestiegen und habe 39% des Gesamtumsatzes ausgemacht.Hier ein genauerer Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche des Unternehmens:Der Umsatz (Comparable Sales) sei weltweit um 4% gestiegen und in Nordamerika unverändert geblieben. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es bei den Lagerbeständen besser abgeschnitten habe, aber in den Kategorien Kinder und Kleinkinder schwächere Umsätze verzeichnet habe.- Old Navy, bekannt für seine Freizeitkleidung für Erwachsene und Kinder:Der Umsatz (Comparable Sales) sei um 1% zurückgegangen. Die Marke habe eine schwächere Nachfrage nach Kinder- und Kleinkinderbekleidung verzeichnet und unter der Tatsache gelitten, dass sich Verbraucher mit niedrigem Einkommen durch die Inflation überfordert gefühlt hätten.- Banana Republic, bekannt für Anzüge und Kleider:Der Umsatz (Comparable Sales) sei um 10% gestiegen. Das Unternehmen sei auf der Suche nach einer neuen Ausrichtung, nachdem die Pandemie die typische Moderoutine durcheinander gebracht habe - was dazu führe, dass mehr Menschen an mehreren Tagen in der Woche von zu Hause aus arbeiten und sich an den Tagen, an denen sie ins Büro gehen würden, legerer kleiden würden.