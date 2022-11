Börsenplätze GameStop-Aktie:



25,105 EUR +2,12% (22.11.2022, 21:25)



25,89 USD +2,90% (22.11.2022, 21:09)



US36467W1099



A0HGDX



GS2C



GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (22.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der milliardenschwere Investor Carl Icahn habe offenbar im großen Stil gegen die Aktie des Videospielehändlers GameStop. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Personen aus dessen Umfeld. Demnach sei der 86-Jähre auch immer noch auf der Shortseite investiert.Laut dem Bericht habe Icahn zu Hochzeiten des Meme-Stock-Booms im Januar 2021 eine Leerverkaufsposition eröffnet, als die GameStop-Aktie in der Spitze zu 483 Dollar gehandelt worden sei. Anschließend habe er die Position von Zeit zu Zeit ausgebaut und sei auch heute noch investiert. Die Größe der Shortposition sei allerdings nicht bekannt geworden.Der Milliardär sei damals überzeugt gewesen, dass der starke Kursanstieg mit Blick auf die die Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt sei und der Kurs weiter fallen werde. Damit habe Icahn einen guten Riecher bewiesen, denn seither sei der Kurs der GameStop-Aktie stark zurückgekommen.Im Reddit-Forum WallStreetBets werde Icahns Shortposition zwar diskutiert. Sie schlage dort aber bei weitem nicht mehr so hohe Wellen wie während der parabolischen Rally der Meme-Aktien im vergangenen Jahr.Meme-Aktien wie die von GameStop sind auch heute noch eine reine Spielwiese für Zocker und stehen daher nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link