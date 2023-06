NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities:

Michael Pachter, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) weiterhin mit "underperform" ein.

Das Unternehmen habe am 7. Juni ein weiteres "glanzloses" Quartal mit enttäuschenden Umsätzen und bescheidenen Verlusten abgeliefert, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sei nach wie vor davon überzeugt, dass GameStop "dem Untergang geweiht ist, da rückläufige physische Softwareverkäufe und eine Verlagerung der Verkäufe auf Abonnementdienste und digitale Downloads sein Schicksal besiegeln". Es glaube auch, dass das Fehlen einer klaren Richtung und die "gefühllose Kündigung" von CEO Matt Furlong alles andere als sicher sei, dass Ryan Cohen "Schwierigkeiten haben wird, einen qualifizierten Ersatz zu finden."

Michael Pachter, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von GameStop weiterhin mit "underperform" ein. Das Kursziel werde von 6,50 auf 6,20 USD gesenkt. (Analyse vom 08.06.2023)