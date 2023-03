Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (22.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.GameStop habe in Q4 überraschend einen Gewinn erzielt. An der Börse sorge das zur Wochenmitte für Furore: Die Aktie, die Anfang 2021 zum Symbol der Meme-Aktien avanciert sei, sei am Mittwoch im frühen US-Handel mit einem Kursgewinn im zweistelligen Prozentbereich nach oben geschossen.Der Grund für die Kursexplosion: Statt eines von der Wall Street erwarteten Verlusts von 16 Cents pro Aktie habe der US-Videospielhändler einen Gewinn von 16 Cent oder insgesamt 48,2 Mio. Dollar gemeldet. Der Umsatz sei jedoch von 2,25 Mrd. (Vorjahr) auf 2,23 Mrd. Dollar leicht gefallen.Dass trotz des Umsatzrückgangs ein Gewinn habe erzielt werden können, sei auf aggressive Kostensenkungen zurückzuführen. Unter anderem seien Filialen geschlossen und Personal abgebaut worden.Zu beachten gelret allerdings: GameStop habe seit Beginn der Pandemie keine Finanzprognosen veröffentlicht. Zudem würden nur wenige Analysten das Unternehmen covern. Die Schätzungen seien daher weniger aussagekräftig als bei anderen Unternehmen und könnten leichter übertroffen werden.Zwar habe GameStop angesichts des überraschenden Quartalsgewinns offenbar Fortschritte auf der Kostenseite gemacht, eine Prognose sei das US-Unternehmen jedoch schuldig geblieben. Damit bleibe unklar, wie das Management die weitere Geschäftsentwicklung einschätze.DER AKTIONÄR bleibt bei der GameStop-Aktie daher an der Seitenlinie, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.03.2023)