GameStop reihe sich in die Reihe der Wall Street-Unternehmen ein, die in diesem Jahr eine Aufspaltung durchgeführt hätten, zu denen kürzlich (15. Juli) auch Alphabet gehört habe.



Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

38,895 EUR -74,19% (22.07.2022, 11:53)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

153,47 USD -3,33% (21.07.2022)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (22.07.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GameStop: Aktien mit Split von 4 zu 1 - AktiennewsDie Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) werden heute aufgrund des geplanten Splits, d.h. der Aufteilung der Aktien des Unternehmens, günstiger werden, so die Experten von XTB.Anleger würden für jede gehaltene Aktie vier GameStop-Aktien erhalten, der Split wirke sich nicht direkt auf den Wert der gehaltenen Aktien aus. Gleichzeitig sei die Hürde für neue Anleger, die sich für die Aktien des Unternehmens interessieren würden, gesenkt worden, was die wachsende Beliebtheit der GameStop-Aktien möglicherweise fördern könnte.Infolge des Splits werde der Aktienkurs nach dem Split bei etwa 38 USD liegen. Der vorbörsliche Handel deute jedoch auf eine höhere Eröffnung in der Nähe von 40 USD hin, was auf die große Anzahl von Kaufaufträgen zurückzuführen sei.Die GameStop-Aktien hätten seit Jahresbeginn trotz massiver Kursrückgänge bei den Indices nicht an Wert verloren, was insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Aktie als risikoreich gelte, überraschen möge.Die Aktien des Unternehmens hätten im Jahr 2021 dank einer "Short Squeez"-Aktion, die zur Schließung der Short-Positionen einiger institutioneller Anleger geführt und mit einem massiven Kursanstieg der GameStop-Aktie geendet habe, große Popularität erlangt.Einige Anleger könnten sich auf weitere dynamische Zuwächse freuen und GameStop als eine Art "Lotterielos" betrachten.