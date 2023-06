Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) standen gestern zeitweise mit einem Plus von mehr als 4% an der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741)-Spitze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für Gesprächsstoff hätten auch wieder einmal die Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) gesorgt, die in New York um mehr als 17% abgerutscht seien. Der berühmt-berüchtigte US-Videospielehändler habe das vierte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verbucht und seinen Firmenchef Matt Furlong zwei Jahre nach dessen Ernennung gefeuert.Die Aktien des Index-Schwergewichts Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) hätten sich um 2,5% verteuert. Die US-Bank Wells Fargo habe die Bewertung des Tech-Riesen mit "overweight"/"übergewichten" aufgenommen. (09.06.2023/ac/a/m)