Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Galderma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Dermatologie-Spezialisten Galderma S.A. (ISIN: CH1335392721, WKN: GALD01, Ticker-Symbol: GALD) unter die Lupe.Die Markennamen Loceryl, Cetaphil oder Oracea seien vielen ein Begriff. Diese und weitere Brands würden zu Galderma gehören. Das Pharma-Unternehmen strebe nun an die Schweizer Börse und habe den Emissionspreis der Aktien, die ausgegeben werden sollten, am oberen Ende der zuvor anvisierten Spanne festgezurrt.Der Hautpflege-Konzern habe den Emissionspreis im Zuge seines Börsengangs bei 53 CHF je Aktie festgelegt. Damit habe der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 49 bis 53 CHF gelegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Dank einer starken Nachfrage sei der Börsengang "um ein Vielfaches überzeichnet" gewesen, habe es geheißen. Die Aktien würden ab diesem Freitag an der SIX Swiss Exchange gehandelt.Der Ausgabepreis von 53 CHF entspreche laut Mitteilung einer Marktkapitalisierung von 12,6 Mrd. CHF. Das Angebot habe sich aus 37,2 Millionen neu ausgegebenen Namensaktien und 276.909 bestehenden Namensaktien zusammengesetzt. Dazu komme eine mögliche Mehrzuteilungsoption von bis zu 5,6 Millionen Anteilen. Diese eingerechnet, dürften dem Unternehmen bis zu 2,3 Mrd. CHF zufließen.Mit Galderma werde die Schweizer Börse um ein spannendes Unternehmen reicher. Durch die Notierung in der Schweiz wird die Handelsfähigkeit der Aktie an deutschen Handelsplätzen allerdings eingeschränkt bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)