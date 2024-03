(Mit Material von dpa-AFX)



61,50 CHF +16,04% (22.03.2024, 11:13)



ISIN Galderma-Aktie:

CH1335392721



WKN Galderma-Aktie:

GALD01



Ticker-Symbol Galderma-Aktie:

GALD



Kurzprofil Galderma S.A.:



Galderma (ISIN: CH1335392721, WKN: GALD01, Ticker-Symbol: GALD) ist ein globales pharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf die Dermatologie. Wir entwickeln innovative medizinische Lösungen und stehen Ärzten und Apothekern auf der ganzen Welt helfend und beratend zur Seite. (22.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Galderma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Dermatologie-Spezialisten Galderma S.A. (ISIN: CH1335392721, WKN: GALD01, Ticker-Symbol: GALD) unter die Lupe.Die Galderma-Aktie sei an der Börse angekommen und verzeichne in den ersten Handelsminuten hohe Kursgewinne. Der erste Kurs liege am ersten Handelstag des Unternehmens etwa 15 Prozent über dem Ausgabepreis der Anteile. Damit sei der Börsengang von Galderma mehr als geglückt.Der erste bezahlte Kurs des Börsen-Neuzugangs habe mit 61,00 CHF deutlich über dem Ausgabepreis von 53 CHF gelegen. Das Unternehmen werde damit mit rund 14,5 Mrd. CHF bewertet. Zuletzt würden die Galderma-Papiere an der SIX noch zu 60,33 CHF gehandelt, was ein Aufschlag von rund 14 Prozent zum Ausgabepreis bedeute.Die ehemalige Nestlé-Sparte habe ihren Börsengang an der SIX vor gut drei Wochen angekündigt. Insgesamt seien an der Börse rund 37,2 Millionen neue und rund 0,28 Millionen bestehende Aktien platziert worden. Dazu komme möglicherweise eine Mehrzuteilungsoption von rund 5,6 Millionen Anteilen.Galderma vereine mehrere bekannte Marken unter einem Dach. Dazu würden u.a. Loceryl, Cetaphil oder Oracea gehören. Die liquiden Mittel, die das Unternehmen durch das Listing eingenommen habe, sollten primär zum Schuldenabbau genutzt werden.Die Schweizer Börse sei mit Galderma nun um ein spannendes Unternehmen reicher. Die Handelbarkeit von Aktien aus der Schweiz ist allerdings nach wie vor eingeschränkt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2024)