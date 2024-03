Tradegate-Aktienkurs Gabriel Resources-Aktie:

0,019 EUR +8,57% (12.03.2024, 08:58)



TSXV-Aktienkurs Gabriel Resources-Aktie:

0,02 CAD -97,70% (11.03.2024, 20:55)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Gabriel Resources-Aktie:

0,02 USD -96,91% (11.03.2024, 20:48)



ISIN Gabriel Resources-Aktie:

CA3619701061



WKN Gabriel Resources-Aktie:

931885



Ticker-Symbol Gabriel Resources-Aktie:

GRZ



TSXV-Symbol Gabriel Resources-Aktie:

GBU



NASDAQ OTC-Symbol Gabriel Resources-Aktie:

GBRRF



Kurzprofil Gabriel Resources Ltd.:



Gabriel Resources Ltd. (ISIN: CA3619701061, WKN: 931885, Ticker-Symbol: GRZ, TSX Venture-Symbol: GBU, NASDAQ OTC-Symbol: GBRRF) ist eine kanadische Minengesellschaft mit dem Fokus auf der Erweiterung und dem Ausbau des Gold- und Silberprojekts Roșia Montană (Rumänien). Das Entwicklungsprojekt gilt als eines der größten unentwickelten Goldvorkommen in Europa. (12.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gabriel Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Gabriel Resources Ltd. (ISIN: CA3619701061, WKN: 931885, Ticker-Symbol: GRZ, TSX Venture-Symbol: GBU, NASDAQ OTC-Symbol: GBRRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis notiere weiterhin auf einem Rekordhoch und nähere sich der Marke von 2.200 Dollar. Die Aktien der Goldproduzenten würden mittlerweile auch anspringen. Doch es gebe eine Aktie, die am gestrigen Tag ein Desaster erlebt habe. Hier hätten einige auf einen positiven Ausgang eines Gerichtsverfahrens spekuliert - und seien enttäuscht worden.Die Rede sei von Gabriel Resources. Die Aktie sei gestern kurz nach Handelsaufnahme in Kanada um 95 Prozent eingebrochen und habe sich auch nicht wieder erholen können. Es gehe um die Roșia-Mine in Rumänien. Gabriel Resources versuche seit Jahren die Mine zurück in Produktion zu bringen. Es sollte die größte Tagebau-Goldmine Europas werden. Doch der Staat Rumänien, der mit 20 Prozent an dem Projekt beteiligt sei, habe seine Unterstützung für das Projekt bereits im Jahr 2014 zurückgezogen. Der Grund: Monatelange landesweite Proteste gegen das Projekt.Daraufhin habe Gabriel Resources vor Gericht gezogen und 4,4 Milliarden Dollar Schadenersatz von Rumänien gefordert. In den vergangenen Tagen und Wochen hätten sich die Spekulationen gemehrt, dass Gabriel die Klage gewinnen würde. Selbst in der rumänischen Regierung seien Stimmen laut geworden, die Gabriel siegen gesehen hätten.Doch die Entscheidung sei gegen Gabriel Resources ausgefallen. Allerdings - und das sollte man auch erwähnen - sei die Entscheidung des Gerichts nicht einstimmig gewesen, sondern ein 2:1-Urteil. Theoretisch könne Gabriel die Entscheidung noch anfechten in einem so genannten Nichtigkeitsverfahren. Ob man diesen Schritt gehen wolle, stehe aber zur Stunde noch nicht fest.Allerdings müssten Anleger im Goldsektor aktuell auch kein allzu hohes Risiko gehen. Die Aktien der Goldproduzenten seien nach wie vor günstig bewertet. Bei einem Goldpreis von knapp 2.200 Dollar würden die Gewinne sprudeln und der Sektor werde nach wie vor ignoriert. Hier würden noch genügend Chancen lauern. Kein Grund, zu hohe Risiken in Kauf zu nehmen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gabriel Resources-Aktie: