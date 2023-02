Börsenplätze GSK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

16,16 EUR -1,46% (01.02.2023, 11:27)



LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.418,398 GBp -0,35% (01.02.2023, 11:15)



ISIN GSK-Aktie:

GB00BN7SWP63



WKN GSK-Aktie:

A3DMB5



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS71



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (01.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von GSK plc. (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Pharmariese GSK habe soeben Einblicke in das Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2022 gewährt, welches sowohl beim Umsatz als auch Gewinn leicht über den Erwartungen ausgefallen sei.Der Bericht von GSK zum Geschäftsjahr 2022 sei sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn leicht über den Erwartungen ausgefallen. Der Umsatz des britischen Pharmariesen habe sich um 19% (währungsbereinigt +13%) auf GBP 29,32 Mrd. verbessert, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit einem Plus von 27% (währungsbereinigt +15%) bei 139,7p zu liegen gekommen sei. In beiden Fällen seien die Analystenschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich übertroffen worden.Für das Geschäftsjahr 2023 rechne der Konzern mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 8% sowie einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns von 10% bis 12%. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwarte man eine Verbesserung zwischen 12% und 15%. Die Prognosen seien allesamt unter der Annahme konstanter Wechselkurse sowie ohne Berücksichtigung jeglicher Einflüsse von COVID-19-Prodkuten getroffen worden.Für das vierte Quartal 2022 sei eine Dividende von 13,75p je Aktie bekannt gegeben worden. Die geplante Dividende von 56,5p je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 bleibe unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity