Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

16,628 EUR +1,33% (02.05.2023, 15:38)



LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.460,60 GBp +1,36% (02.05.2023, 15:37)



ISIN GSK-Aktie:

GB00BN7SWP63



WKN GSK-Aktie:

A3DMB5



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS71



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (02.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc. (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) weiterhin zu kaufen.Das Q1 2023 von GSK habe sich sehen lassen können. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, speziell in puncto Gewinn. Der Fokus in den kommenden Monaten werde ganz klar auf der zur Jahresmitte erwarteten Zulassung des potenziell weltweit ersten RSV-Impfstoffs liegen, wobei sich der US-Pharmariese Pfizer hier mit GSK ein Kopf-an-Kopf Rennen liefere - und die restliche Konkurrenz auch nicht allzu weit hinterher sei. Mit der Empfehlung der EMA habe aber GSK hier - zumindest in Europa - nun die Nase vorn.In der Zantac-Causa würden weitere nennenswerte, entscheidende Entwicklungen bislang ausbleiben. Die eigentlich für Ende Februar 2023 angesetzte erste gerichtliche Verhandlung sei auf den 24. Juli 2023 verlegt worden, inklusive Sachverständigengutachten. Diese habe GSK beantragt auszuschließen, was ein Richter Ende März allerdings abgelehnt habe. Die ersten Anhörungen Ende Juli sollten ein gewisses Maß an Aufschluss über mögliche Schadensersatzzahlungen und der Verteilung des Rechtsrisikos zwischen den historischen Vertreibern von Zantac mit sich bringen.Aktuell notiere die GSK-Aktie mit deutlichen Abschlägen, welche nach Erachten des Analysten in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt seien, bezüglich ihrer eigenen Historie (-27%) sowie zur Vergleichsgruppe (-43%) auf Basis des KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze GSK-Aktie: