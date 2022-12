Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten.



Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Das Zahlenwerk von GSK zum Q3 2022 sei überaus stark ausgefallen. So habe sich der Umsatz des britischen Pharmariesen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18% (währungsbereinigt +9%) auf GBP 7,83 Mrd. verbessert und sei damit gute 10% über den Markterwartungen von GBP 7,11 Mrd. angesiedelt gewesen. Indes habe der bereinigte Gewinn je Aktie mit GBP 0,47 die von Analysten im Schnitt erwarteten GBP 0,39 um knapp 20% (!) übertroffen.Für das abgelaufene Quartal habe der Konzern eine Dividende von GBP 13,75p je Aktie angekündigt. Für das Gesamtjahr 2022 sei weiterhin eine Dividende von GBP 61,25p je Aktie geplant.Im Zuge des überzeugenden Quartalsergebnisses habe das Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. Man rechne nun mit einem Umsatzwachstum in der Spanne von 8 bis 10% (zuvor: 6 bis 8%) sowie einer Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns in Höhe von 15 bis 17% (zuvor: 13 bis 15%) - beides zu konstanten Wechselkursen.Die Ergebnisse der Spätphase-Studien zum RSV-Impfstoff von GSK hätten auf ganzer Linie überzeugen können. In einer Studie mit rund 25.000 Personen ab 60 Jahren habe der Impfstoff eine Wirksamkeit von 82,6% gezeigt, bei schweren Erkrankungen sogar 94,1%. Trotz über 60 Jahren weltweiter Forschung existiere bislang kein Impfstoff gegen den Hauptverursacher von Lungenentzündungen bei älteren Menschen und Kleinkindern. Doch es sei mit Konkurrenz zu rechnen: Auch Pfizer habe bereits im Sommer positive Studienergebnisse bezüglich eines RSV-Impfstoffs vermeldet, und auch bei anderen Konkurrenten, wie beispielsweise Johnson & Johnson oder Moderna, warte man zurzeit auf Ergebnisse von Spätphase-Studien.Das Q3 2022 von GSK habe sich sehen lassen können. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, speziell in puncto Gewinn, wodurch auch der Ausblick für das laufende Jahr nach oben angepasst worden sei. Indes hätten es die Studienergebnisse eines möglichen RSV-Impfstoffs des britischen Pharmariesen auf ganzer Linie zu überzeugen vermocht. Der aber wohl wichtigste Lichtblick für den Konzern in den vergangenen Wochen sei das Urteil einer US-Bezirksrichterin gewesen, welche 50.000 Klagen bezüglich der Rechtsstreitigkeiten rund um das Medikament Zantac abgewiesen habe. Auch wenn die Anklage naturgemäß von ihrem Recht auf Berufung Gebrauch mache und sich die richterliche Entscheidung nicht auf Zehntausende weitere Klagen in diversen US-Einzelstaatsgerichten auswirke, so habe dies doch das stark bedrückte Sentiment spürbar aufgehellt, was zu einem zwischenzeitlichen Kursanstieg von 14% (!) am Tag der Urteilsverkündung geführt habe. Aktuell notiere die GSK-Aktie mit einem deutlichen Abschlag, welcher nach Erachten des Analysten in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt sei, bezüglich ihrer eigenen Historie sowie zum Sektor und breiten Markt (auf Basis des für die nächsten zwölf Monate geschätzten KGV, EV/Sales und EV/EBIT).Aufgrund des starken Quartalsberichts, den positiven Studienergebnissen des RSV-Impfstoffs sowie der erstinstanzlichen Abweisung 50.000 Klagen rund um den Zantac-Rechtsstreitigkeiten, hebt Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, sowohl sein Kursziel von GBP 15,00 auf GBP 16,50 als auch seine Empfehlung von "Halten" auf "Kauf" an. (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: