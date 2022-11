Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (02.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GSK habe ihr Quartalsergebnis von Q3/2022 präsentiert, welches durchwegs habe überzeugen können. Der Umsatz des britischen Pharmariesen habe sich um 18% (währungsbereinigt +9%) auf GBP 7,83 Mrd. verbessert und sei somit knapp 7% über den Markterwartungen von GBP 7,34 Mrd. angesiedelt gewesen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie habe zu überraschen vermocht: Mit GBP 46,9 sei dieser satte 18% über den Analystenschätzungen vom im Schnitt GBP 39,8 angesiedelt gewesen.In Zuge des starken Quartalsergebnisses habe das Management den Ausblick (ex Covid-19-Produkte) des laufenden Jahres erneut angehoben: Man rechne nun bei konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 10% (zuvor: 6 bis 8%) sowie einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns zwischen 15 und 17% (zuvor: 13 bis 15%). Nach den positiven Ergebnissen der Phase III-Studien des RSV-Impfstoffs des Konzerns werde der Zulassungsantrag bereits von den jeweiligen Behörden in Japan, der EU und den USA bearbeitet. In einer ersten vorbörslichen Reaktion hätten Anleger das Ergebnis mit einem Kursplus von 2,4% honoriert.Die letzte Empfehlung für die GSK-Aktie lautete "halten", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.11.2022)