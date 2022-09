LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.373,144 GBp -0,32% (13.09.2022, 13:44)



ISIN GSK-Aktie:

GB00BN7SWP63



WKN GSK-Aktie:

A3DMB5



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS71



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (13.09.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GSK habe es zwar vermocht ein starkes Q2/2022 abzuliefern, doch das gute Ergebnis sei von den baldigen Rechtsstreitigkeiten rund um das Medikament Zantac überschattet worden. Die diesbezügliche Unsicherheit habe einen Kursrutsch ausgelöst, wodurch der britische Pharmakonzern rund 15% bzw. GBP 10 Mrd. seiner Marktkapitalisierung innerhalb von nur zwei Tagen verloren habe. Zwar verlocke das derzeitige Kursniveau zu einem Einstieg, allerdings spiegele das Re-Rating der Aktie auch den Umstand wider, dass mit aller Wahrscheinlichkeit unter allen vergangenen Zantac-Vertreibern GSK wohl das meiste des Risikos tragen müssen werde. Nach dem Kursrückgang sehe Antic schon einiges an möglichen Folgen der Rechtsstreitigkeiten eingepreist. Eine Erholungsbewegung dürfte aber wohl ausbleiben, bis mehr Licht in die Sache komme. Für positive Impulse könnten in H2 allerdings vielversprechende Entwicklungen der R&D-Pipeline sorgen, wobei Studienergebnisse laut Management bereits eine exzellente Schutzwirkung des potenziellen RSV-Impfstoffs suggeriert hätten.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt seine "Halten"-Empfehlung für die GSK-Aktie, senkt aber das Kursziel von GBP 19,00 auf GBP 15,00, um den bevorstehenden Rechtsstreitigkeiten Rechnung zu tragen. Dies entspreche einem Discount von rund 25% im Vergleich zur Peer-Group auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/ EBIT für 2022e/2023e. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze GSK-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:16,05 EUR -0,01% (13.09.2022, 13:52)