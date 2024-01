Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze GSK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

18,23 EUR +1,45% (09.01.2024, 15:30)



LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.566,20 GBp +1,11% (09.01.2024, 15:18)



ISIN GSK-Aktie:

GB00BN7SWP63



WKN GSK-Aktie:

A3DMB5



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS71



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (09.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc. (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) zu kaufen.GSK habe heute (09.01.2023) bekannt gegeben, das Biopharmazeutika Unternehmen Aiolos Bio für bis zu USD 1,4 Mrd. kaufen zu wollen. Dieser strategische Schritt solle das Portfolio von GSK bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen stärken.Aiolos Bio entwickele AIO-001, ein langwirksamer Anti-TSLP monoklonaler Antikörper, der vorrangig zur Behandlung von Asthma vorgesehen sei, aber auch Potenzial für die Behandlung anderer entzündlicher Krankheiten wie chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen zeige.Die GSK-Aktie sei deshalb heute Morgen um 1% angestiegen und auch die Analysten der RBI sähen die Neuigkeiten positiv. Der Abschluss der Übernahme stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.Kürzlich habe GSK bekannt gegeben, in den USA ab 01.01.2024 die Preise gesenkt zu haben. Zu den betroffenen Medikamenten würden Advair, ein weit verbreitetes Mittel gegen Asthma, Valtrex, ein häufig genutztes Medikament zur Herpesbehandlung und Lamictal, ein wichtiges Präparat im Kampf gegen Epilepsie, zählen. Diese strategische Entscheidung von GSK, eine Preissenkung für diese Schlüsselmedikamente auf dem US-Markt durchzuführen, stelle einen bemerkenswerten Schritt dar, der sich auf die Umsätze der Firma auswirken werde. Sie komme als Reaktion auf die Medicare Preisverhandlungen.In der Zantac-Causa gebe es keine herausragenden Neuigkeiten. Das Thema sei allerdings weiterhin ein Dorn im Auge des Managements von GSK und belaste die Aktie. Die Analysten der RBI würden mit Gesamtkosten der Rechtsstreitigkeiten von ungefähr GBP 4 Mrd. rechnen.Die Bewertung von GSK scheine den Analysten der RBI trotzdem sehr attraktiv, die Firma sei ein Vorzeigebeispiel für den "Pharma Value-Pick". Insbesondere die EV/Sales- und EV/EBIT-Multiples, die bei 2,6 bzw. 9,0 lägen, würden im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen niedriger ausfallen. Darüber hinaus zeichne sich GSK durch hohe, weiter ansteigende Margen aus; die Bruttomarge habe zuletzt 71% erreicht und übertreffe damit deutlich den Branchendurchschnitt. Die Analysten der RBI würden hoffen, dass das trotz Preissenkungen so bleibe. Mit einer Dividendenrendite von knapp unter 4% positioniere sich GSK im soliden Mittelfeld.Die GSK-Aktie habe in den letzten Wochen eine sehr starke Performance hinlegen können und mit der Übernahme von Aiolos Bio stärke man weiter das Produktportfolio. Es gebe allerdings auch Gegenwind. Die Preissenkungen in den USA für wichtige Medikamente könnten den Umsatz senken. Die Zantac-Rechtsstreitigkeiten würden weiterhin belasten, während die F&E-Ergebnisse hinter den Investitionen zurückbleiben würden, was zur niedrigen Bewertung von GSK beitrage. Trotzdem erscheine die Bewertung attraktiv, die Firma sei deutlich günstiger als Vergleichsunternehmen, vor allem wegen genannter Probleme mit der F&E Effektivität.Die Analysten der RBI würden daher das Kursziel angesichts der niedrigen Bewertung und der starken Margen auf GBp 1.660 anheben. Dieses basiere auf einem Multiple-Ansatz und auf KGV, EV/EBIT und EV/Sales Zahlen.Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die GSK-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 09.01.2024)