Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die EU-Kommission hab einen ersten Impfstoff für ältere Menschen gegen einen weit verbreiteten Erreger von Atemwegsinfekten genehmigt. Konkret gehe es um das Vakzin "Arexvy" aus dem Hause GSK (vormals GlaxoSmithKline). Der Stoff schütze vor vom sogenannten Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege.Der Impfstoff sei nun in der EU für Erwachsene ab 60 Jahren genehmigt, so die Kommission. Man hoffe, dass der Impfstoff einige der Probleme, die es im vergangenen Winter gegeben habe, verhindern könne, habe EU-Gesundheitskommissarin, Stella Kyriakides, gesagt. RSV sei ein weit verbreitetes Atemwegsvirus, das in der Regel leichte, erkältungsähnliche Symptome verursache.Die meisten Menschen würden sich nach Angaben der Kommission innerhalb von ein bis zwei Wochen erholen. "Aber RSV kann schwerwiegend sein bei gefährdeten Personen, einschließlich älterer Erwachsener und Personen mit Lungen- oder Herzkrankheiten und Diabetes", habe es geheißen.In Europa verursache RSV jedes Jahr schätzungsweise 250.000 Krankenhausaufenthalte und 17.000 stationäre Todesfälle bei Menschen ab 65 Jahren. Auch in Deutschland habe das auch für Kinder gefährliche RSV - neben Corona und Influenza - im vergangenen Winter das Gesundheitssystem belastet.GSK habe eine wichtige Zulassung erhalten, die allerdings vom Markt erwartet worden sei. Entsprechend verhalten sei die positive Reaktion der Aktie am Dienstag ausgefallen. Für Anleger, die sich auf defensive Dividenden-Titel fokussieren, bleibt die GSK-Aktie eine aussichtsreiche Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Aktuelle Dividendenrendite: 3,7 Prozent. (Analyse vom 07.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: GSK.