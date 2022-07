Börsenplätze GSK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

16,39 EUR -19,10% (18.07.2022, 13:51)



LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.383,00 GBp -19,56% (18.07.2022, 13:41)



ISIN GSK-Aktie:

GB0009252882



WKN GSK-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS7



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (18.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GSK plc (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Das von GSK abgespaltene Konsumgüterunternehmen Haleon sei am Montag unspektakulär an die Börse gestartet. Nach einem ersten Kurs von 330 Pence, der das Unternehmen mit rund 30 Mrd. Pfund bewertet habe, hätten die Titel zuletzt mit 316 Pence etwas weniger gekostet.Damit sei das Unternehmen mit Marken wie Dr.-Best-Zahnbürsten, das Schmerzgel Voltaren oder die Zahnpasta Sensodyne allerdings auf Anhieb zu einem der größten börsennotierten Unternehmen in Großbritannien avanciert. Die GSK-Papiere hätten angesichts der Haleon-Abspaltung fast 20 Prozent tiefer notiert, doch hätten die GSK-Aktionäre je Papier einen Haleon-Titel ins Depot gebucht bekommen. Inklusive dessen Wert sei die Haleon-Abspaltung für die GSK-Anteilseigner im Großen und Ganzen ein Nullsummenspiel gewesen.Vor der Abspaltung habe der frühere Mutterkonzern GSK, der sich jetzt auf verschreibungspflichtige Medikamente und Impfstoffe fokussieren wolle, Übernahmeofferten mehrerer Branchengrößen für den Bereich abgelehnt. So habe etwa Unilever im Januar 50 Mrd. Pfund geboten, und auch Nestlé seien Kaufüberlegungen nachgesagt worden. GSK habe die Unilever-Offerte als zu niedrig abgelehnt und an dem bereits in die Wege geleiteten Abspaltungsplan festgehalten. Die jetzt deutlich niedrige Bewertung von Haleon könnte nach Einschätzung von Experten Fragen bei GSK-Investoren aufwerfen.Haleon selbst werde sich nun angesichts der Kosteninflation in der Konsumgüterindustrie beweglich aufstellen müssen, habe Analystin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Landsdown geschrieben. Das große Markenportfolio sollte dem Unternehmen aber helfen, Kunden zu halten, die eher auf andere Produkte verzichten dürften. Haleon müsse jetzt zudem beweisen, dass es mittelfristig das angestrebte jährliche Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent erreichen und gleichzeitig die von GSK übernommenen Schulden abbauen könne.Anleger bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Nicht zu verachten außerdem: die gute Dividendenausschüttung. Die Rendite betrage aktuell 2,8 Prozent. (Analyse vom 18.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link