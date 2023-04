Börsenplätze GSK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

16,824 EUR -0,14% (26.04.2023, 15:05)



LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.490,20 GBp -0,67% (26.04.2023, 15:03)



ISIN GSK-Aktie:

GB00BN7SWP63



WKN GSK-Aktie:

A3DMB5



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS71



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (26.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns GSK plc (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die zurückgehende Nachfrage nach Corona-Mitteln habe sich zum Jahresauftakt beim britischen Pharmakonzern bemerkbar gemacht. Zudem habe GSK auch nicht mehr wie vor einem Jahr von gewinnträchtigen Einmaleffekten profitiert und müsse nach der Abspaltung ihres Konsumgütergeschäfts erstmal ihre Pipeline wieder auffüllen.Zukäufe würden ein wichtiges Thema für GSK-Chefin Emma Walmsley bleiben. Vor einigen Tagen habe der Konzern bereits mit der Offerte für BELLUS Health für Furore gesorgt. GSK biete für das Unternehmen 14,75 USD je Aktie, woraus ein Unternehmenswert von 2 Mrd. USD resultiere. GSK lege im Vergleich zur Marktkapitalisierung vor dem Bekanntwerden des Angebots das Doppelte auf den Tisch. "Der Aktionär" rechne in den kommenden Monaten mit weiteren Zukäufen bei den Briten, allen voran im Bereich der Onkologie.GSK habe ein wenig glanzvolles Zahlenwerk vorgelegt. Nach anfänglichen Kursgewinnen habe die Aktie an der Heimatbörse in London ins Minus gedreht. Für Anleger, die sich auf defensive Dividenden-Titel fokussieren würden, bleibe die GSK-Aktie eine aussichtsreiche Depotbeimischung. Die ktuelle Dividendenrendite betrage 3,6%, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: GSK.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link