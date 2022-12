Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

Kurzprofil GSK plc.:



GSK ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns GSK plc (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Ein Urteilsspruch in den USA zum umstrittenen Medikament Zantac habe am Mittwoch an den Börsen in Paris und London bei den betroffenen Konzernen Sanofi und GlaxoSmithKline (GSK) Kurssprünge ausgelöst. Eine Richterin in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida habe entschieden, dass die Pharmakonzerne sich nicht den fast 2.000 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac gegen Sodbrennen stellen müssten. Bezirksrichterin Robin Rosenberg sei zu dem Schluss gekommen, dass die Klagen wissenschaftlich nicht fundiert seien. Bei Rosenberg seien für vorprozessuale Erwägungen Klagen von mehr als 1.700 ehemaligen Zantac-Nutzern gegen Marken- und Generikahersteller gebündelt worden.Experten zufolge hätten den an Zantac direkt oder indirekt beteiligten Unternehmen hohe Entschädigungszahlungen gedroht. Für Sanofi habe Pharmaanalyst Peter Welford von der US-Bank Jefferies diese im ungünstigsten Fall auf bis zu 8 Mrd. USD geschätzt. Bei GSK lägen diese im düstersten Szenario mit bis zu 17 Mrd. USD sogar mehr als doppelt so hoch. Entsprechend groß sei am Mittwoch das Aufatmen an den Börsen gewesen. Allerdings hätten die Kurse von Sanofi und GSK die im August von den Klagen ausgelösten herben Verluste noch nicht wieder vollständig aufgeholt. Seinerzeit seien die Aktien von Sanofi in nur zwei Börsentagen um bis zu 20% abgesackt, die Anteile von GSK hätten bis zu 17% eingebüßt.Mit den heutigen Kurszuwächsen habe sich das charttechnische Bild bei beiden Werten deutlich aufgehellt. Langfristig orientierte Anleger könnten nun wieder zugreifen. Nicht zu verachten außerdem bei beiden Werten: die starke Dividendenrendite von 3,9%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: GlaxoSmithKline.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GSK-Aktie: