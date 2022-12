Börsenplätze GSK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GSK-Aktie:

17,58 EUR -2,22% (07.12.2022, 14:40)



LSE-Aktienkurs GSK-Aktie:

1.497,20 GBp +7,88% (07.12.2022, 14:38)



ISIN GSK-Aktie:

GB00BN7SWP63



WKN GSK-Aktie:

A3DMB5



Ticker-Symbol GSK-Aktie:

GS71



LSE-Symbol GSK-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GSK-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GSK plc.:



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (07.12.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GSK: Aktie steigt um 9% nach Klageberichten aus den USA über Zantac - AktiennewsDie Aktien der Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) und Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657) sind heute gestiegen, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass Tausende von Klagen gegen das Medikament Zantac abgewiesen wurden, so die Experten von XTB.Diese Befürchtungen hätten die Bewertungen der Aktien von Pharmaunternehmen bereits seit einigen Monaten belastet. Auch Haleon (ISIN: GB00BMX86B70, WKN: A3DNZQ) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) hätten von den Berichten profitiert:- Zantac sei fast ein Jahrzehnt lang als beliebtes verschreibungspflichtiges Medikament gegen Sodbrennen eingesetzt worden. Die Federal Drug Administration (FDA) habe es im Jahr 2020 aufgrund von Bedenken über die Folgen seiner Verwendung vom Markt genommen. Seitdem hätten Tausende von Menschen Unternehmen verklagt, die das Medikament verkauft hätten, und behauptet, es verursache Krebs.- In einem Urteil, das am Dienstag vor einem Bundesgericht in Florida verkündet worden sei, habe Richterin Robin Rosenberg jedoch geschrieben, dass diese Behauptungen wissenschaftlich nicht haltbar seien. Letztlich habe das Gericht festgestellt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Zantac Krebserkrankungen verursache.- Haleon, ein ehemaliges Joint Venture von Pfizer und GSK, dass das Medikament Zantac zu verschiedenen Zeiten verkauft habe, habe erklärt, dass es nicht finanziell haftbar sei, selbst wenn seine beiden Vorgängerunternehmen in den Prozessen in dieser Angelegenheit für haftbar befunden würden.GlaxoSmithKline (GSK.UK) im D1-Chart: Die Aktien von GlaxoSmithKline eröffneten heute mit einem Aufwärtsgap. Auch die Aktien von Sanofi (SAN.FR) reagierten euphorisch auf die Berichte. (Quelle: xStation 5)