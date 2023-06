Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



16,80 EUR +6,57% (23.06.2023, 13:36)



1.434,40 GBp +5,55% (23.06.2023, 13:26)



GB00BN7SWP63



A3DMB5



GS71



GSK



GLAXF



GSK (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GSK ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (23.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharmakonzern GSK habe im Rechtsstreit um das Magenmedikament Zantac erstmals einen Vergleich geschlossen. Die Briten hätten sich laut einer Mitteilung vom Freitag vertraulich geeinigt und daher keine Summen genannt. Mit der Einigung werde ein Fall niedergelegt, der am 24. Juli vor einem kalifornischen Gericht verhandelt werden sollte.In den USA sei eine Vielzahl an Klagen wegen vermeintlicher Krebsrisiken von Zantac anhängig, das unter anderem bei Sodbrennen eingenommen werde. Involviert seien unter anderem die Pharmakonzerne Pfizer aus den USA, die französische Sanofi und Boehringer Ingelheim, da die Markenrechte in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach den Eigentümer gewechselt hätten.GSK räume mit dem Vergleich eigenen Angaben zufolge kein Schuldeingeständnis ein. Man werde sich auch weiterhin vehement basierend auf Basis der Fakten und der Wissenschaft in allen anderen Zantac-Rechtsstreitigkeiten verteidigen, habe es dazu vom Unternehmen weiter geheißen. Die Sorge um hohe Milliardenforderungen habe im vergangenen Jahr die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen zeitweise belastet.Anfang Dezember habe dann ein Gerichtsentscheid in den USA für Erleichterung gesorgt: Ein Gericht im US-Bundesstaat Florida sei damals zu dem Schluss gekommen, dass die Klagen wissenschaftlich nicht fundiert seien. Dieser Entscheid gelte den Konzernen derzeit als wegweisend für die Klagen in anderen US-Bundesstaaten.Die Aktie lande nach den Zantac-News einen charttechnischen Befreiungsschlag und steige an der Heimatbörse in London rund sechs Prozent. Mitte April habe "Der Aktionär" den Dividenden-Titel (aktuelle Rendite: rund vier Prozent) zum Kauf empfohlen. Konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick nutzen das Chartsignal zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur GSK-Aktie. Ein Stopp bei 14,40 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 23.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: GSK.