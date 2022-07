XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

23,62 EUR +2,07% (07.07.2022, 11:41)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



NASDAQ OTC-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (07.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) hat beim Wachstum im zweiten Quartal erneut eine Schippe draufgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Leasingneugeschäft sei in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47,4 Prozent auf 587,4 Mio. Euro geklettert, wie das Unternehmen auf Basis erster Eckdaten mitgeteilt habe. Es sei damit das dritte Quartal in Folge gewesen, in dem GRENKE das Tempo beim Zuwachs des Neugeschäfts habe steigern können. Im Schlussviertel 2021 habe das Plus bei 22,1 Prozent gelegen, in den ersten drei Monaten dieses Jahres bei 36,5 Prozent. Entsprechend zufrieden gezeigt habe sich Vorstandschef Michael Bücker: "Mit diesem Ergebnis bestätigen sich unsere Erwartungen, dass wir zurück sind auf einem stabilen, nachhaltigen Wachstumskurs."Die Marge, gemessen am Deckungsbeitrag 2, sei jedoch von 18,1 auf 15,9 Prozent abgesackt. Sie liege damit rund einen Prozentpunkt unter der Zielgröße von 17,0 Prozent. Das Management habe dies unter anderem damit erklärt, dass höhere Refinanzierungskosten infolge der gestiegenen Zinsen noch nicht vollständig hätten weitergegeben werden können, aber hinzugefügt, dass dies ein Prozess sei, der üblicherweise ein Quartal beanspruche. Die DB2-Marge hinke daher lediglich temporär hinterher. Gleiches gelte für die DB1-Marge, die in im zweiten Quartal mit 10,4 Prozent 1,4 Prozentpunkte unter der Vorjahresperiode gelegen habe. Auch Warburg Research-Analyst Marius Fuhrberg schätze den Margenrückgang als vorübergehenden Effekt ein. Er habe dem IT-Leasinganbieter außerdem ein exzellentes Wachstum in allen Regionen attestiert - und sehe ihn daher auf einem guten Weg, die Ziele für das Jahr zu erreichen oder sogar zu übertreffen. (Ausgabe 26/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:23,66 EUR +1,63% (07.07.2022, 11:44)