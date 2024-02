Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Der GRENKE Konzern (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet. (05.02.2024/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leasingspezialisten GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Wie unser Depotwert GRENKE diese Woche ge meldet hat, will sich das Unternehmen von sämtlichen Factoring-Aktivitäten trennen und einen Käufer dafür suchen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Grund sei, dass sich nicht die erwarteten Synergien zum Kerngeschäft Leasing eingestellt hätten und das Factoring-Segment nur mit erheblichen zusätzlichen Investitionen und einer Vervielfachung des Geschäftsumfangs langfristig profitabel gestaltet werden könnte. Tatsächlich hingegen seien die Factoring-Erträge in den ersten neun Monaten 2023 sogar drastisch auf 0,5 Mio. Euro (Vj.: 4,7 Mio.) eingebrochen, während das Segmentergebnis mit -7,2 Mio. Euro (Vj.: -1,5 Mio.) noch viel tiefer in die Verlustzone gerutscht sei.Von daher erscheine die strategische Entscheidung, sich auf das Kerngeschäft Leasing sowie das Bankgeschäft zu konzentrieren, nur folgerichtig, zumal die Vermögenswerte aus dem Factoring-Geschäft ohnehin nur 2% der Bilanzsumme ausmachen würden. Und für die aktuelle Vorstandsprognose, die für 2024 einen Gewinn von 95 bis 115 Mio. Euro vorsehe, könnte dies sogar ein gewisses Aufwärtspotenzial bedeuten.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten die GRENKE-Aktie zu halten! Das Kursziel laute 42,00 Euro. (Ausgabe 4 vom 03.02.2024)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:23,00 EUR +0,44% (05.02.2024, 11:34)