XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

28,90 EUR -1,53% (25.05.2023, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

28,95 EUR -1,19% (25.05.2023, 11:42)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (25.05.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Gewinnmitnahmen nach starken Wochen - AktienanalyseDer Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) hat im ersten Quartal deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz höherer operativer Erträge (plus 9,1 Prozent) habe unter dem Strich nur ein Gewinn von knapp 16 Mio. Euro und damit fast ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor gestanden.GRENKE-Chef Sebastian Hirsch habe den Gewinnrückgang mit "erratischen Wechselkursschwankungen" und daraus folgenden Bewertungseffekten begründet. Zudem habe die Bewertung von Zinsderivaten am Ergebnis genagt. Dennoch erwarte der Manager für das Gesamtjahr weiterhin einen Konzerngewinn von 80 bis 90 Mio. Euro. Zwar hätten Sondereffekte im ersten Quartal belastet, doch er halte ausgleichende Effekte im Jahresverlauf "durchaus für möglich". Das operative Geschäft verlaufe jedenfalls planmäßig. So wachse das Neugeschäft seit sechs Quartalen in Folge um zweistellige Prozentsätze, in Q1/2023 sei es um 22,2 Prozent auf 610,2 Mio. Euro nach oben gegangen. "Dieses Wachstum ist die sichere Quelle für unsere Erträge in diesem wie in den folgenden Jahren." Für 2023 rechne der Manager weiterhin mit einem Leasingneugeschäft von 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro. 2024 solle es dann rund 3,4 Mrd. Euro betragen - und das Konzernergebnis auf etwa 120 Mio. Euro steigen.An der Börse habe GRENKE damit nicht punkten können. Die Enttäuschung über den Gewinnrückgang habe schwerer geworden als die bestätigten Ziele. Zudem habe sich der Kurs in den vergangenen Wochen stark entwickelt - und sei nun in einen Bereich vorgedrungen, der vor Widerständen nur so strotze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: