XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

24,34 EUR +1,42% (12.01.2023, 09:27)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



NASDAQ OTC-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (12.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein deutliches Wachstum konnte die IT-Leasingfirma GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) 2022 erzielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Beim Leasing-Neugeschäft stehe ein Plus von rund 39 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro zu Buche. Damit sei das obere Ende der im Oktober angehobenen Prognose erreicht worden. Im Schlussviertel habe der Zuwachs 24,1 Prozent betragen. Der Deckungsbeitrag, also die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten, habe mit plus 26 Prozent auf knapp 370 Mio. Euro nicht ganz so stark zulegen können. Die Marge sei deshalb um eineinhalb Prozentpunkte auf 16,1 Prozent zurückgegangen.GRENKE fokussiere sich seit einiger Zeit auf Verträge mit größerem Volumen, die in der Regel nicht so profitabel seien. Vor allem hätten aber die anziehenden Zinsen belastet, weil GRENKE diese nur mit Zeitverzug an die eigenen Kunden weitergeben könne. Diese Umstände dürften voraussichtlich noch einige Monate anhalten. Nach früheren Angaben dauere es in den einzelnen Märkten üblicherweise ein Quartal, bis GRENKE höhere Refinanzierungskosten weiterreichen könne. "Solange wir steigende Zinsen sehen, werden wir auch etwas niedrigere Deckungsbeitragsmargen haben", habe Finanzchef Burkhard Hirsch eingeräumt. Umgekehrt dürfte sich die Lage im Jahresverlauf normalisieren, da die EZB voraussichtlich Mitte 2023 ihren aktuellen Zinserhöhungszyklus beendet haben dürfte.Das Analysehaus Warburg Research habe die Einstufung für GRENKE in Reaktion auf die Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Wachstum sei besser als gedacht gewesen und das vierte Quartal habe sich als der stärkste Dreimonatszeitraum im vergangenen Jahr erwiesen. (Ausgabe 1/2023)Börsenplätze GRENKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:24,34 EUR +0,66% (12.01.2023, 10:03)