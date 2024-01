Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (11.01.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Erfolgreiches Jahr - AktienanalyseDer Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ OTC-Symbol: GKSGF) hat im vergangenen Jahr etwas weniger Neugeschäft gemacht als zuletzt in Aussicht gestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So sei die Kennziffer um 12,3 Prozent auf 2,58 Mrd. Euro gestiegen. Zuletzt habe CEO Sebastian Hirsch mit der unteren Hälfte des Prognosekorridors von 2,6 Mrd. bis 2,8 Mrd. Euro gerechnet. Der Manager habe von einem erfolgreichen Jahr gesprochen, "auch wenn wir unsere Prognose für das Neugeschäft nur knapp erreicht haben". Positiv sei, dass es GRENKE gelungen sei, die Marge des Deckungsbeitrags 2 um 0,4 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent zu steigern.Den Schwung aus dem abgelaufenen Quartal wolle Hirsch dazu nutzen, "um auch im neuen Jahr unsere Ambitionen für das Leasingneugeschäft von mindestens drei Mrd. Euro zu realisieren." Der jüngste Insiderkauf im Volumen von 49.000 Euro unterstreicht seine Aussage, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link