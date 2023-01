Der Anteil internationaler Investoren stieg an den Top-7-Standorten um durchschnittlich 14%-Punkte gegenüber dem Vorjahr auf 48 %. Am höchsten war ihr TAV-Anteil in Berlin mit rund 60 %, am niedrigsten in Köln mit 19%. Auf Portfolio-Deals entfielen 29% des TAV, deutlich mehr als im Vorjahr (Q1-4 2021: 17%), was ebenfalls ein alstria-Effekt ist. Auch 2022 dominierten Büro-Immobilien an allen Standorten das Ranking der Assetklassen. Durchschnittlich machten sie rund 73% des TAV aus. Weit abgeschlagen folgten Mixed-Use-Immobilien und Grundstücke mit 8 bzw. 7%.



PROGNOSE: BELEBUNG IN DER JAHRESMITTE



GPP rechnet mit einem verhaltenen Jahresauftakt. Rehberg: "Sofern sich das Zinsniveau stabilisiert und Investoren wieder mehr Planungssicherheit gewinnen, könnte dies den Markt in etwa zur Jahresmitte auf einem neuen Preisniveau wiederbeleben." Das herausfordernde Marktumfeld biete auch Chancen für einige Marktteilnehmer: "In Hamburg beobachteten wir im vierten Quartal bereits vermehrt kleinere Transaktionen eigenkapitalstarker Käufer, die von dem niedrigeren Wettbewerb profitierten. Ein Trend, der sich voraussichtlich 2023 fortsetzen wird." Die Nachfrage dürfte sich auf Core-Immobilien in zentralen Lagen mit hoher Wertstabilität fokussieren.



ÜBER GERMAN PROPERTY PARTNERS.



German Property Partners (GPP) ist ein deutschlandweites Netzwerk lokal führender Gewerbe-Immobiliendienstleister. Hierzu gehören Grossmann & Berger, Anteon Immobilien, GREIF & CONTZEN Immobilien, blackolive und E & G Real Estate. Es zeichnet sich durch tiefe Marktkenntnisse vor Ort, langjährig für die Partnerunternehmen tätige Immobilienberater und das persönliche Engagement der Gesellschafter und Geschäftsführer aus.



Das Netzwerk verfügt in den Top-7-Städten Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln|Bonn, Frankfurt, Stuttgart und München über eigene Standorte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien-Investments, gewerbliche Vermietung, unternehmerisches Immobilienmanagement (CREM), Immobilienbewertung und Research an. Bank-, Finanzierungs- und Verwaltungs-Dienstleistungen runden das Leistungsspektrum ab.



Aktuell sind mehr als 420 Immobilienspezialisten für das Netzwerk tätig. 2021 vermittelte GPP deutschlandweit rund 640.000 m² Gewerbefläche und betreute ein Transaktionsvolumen in Höhe von rund 2,6 Mrd. Euro.



