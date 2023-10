Gemäß GPP-Analysen verblieb das TAV an allen Top-7-Standorten weit unter den Vorjahreswerten. Das deutlichste Minus zeigte sich in Frankfurt (-86% auf 526 Mio. Euro). In Hamburg (-81% auf 730 Mio. Euro) und Düsseldorf (-78% auf 530 Mio. Euro) erfasste GPP ähnlich starke Rückgänge. In Stuttgart nahm das TAV im Vorjahresvergleich am wenigsten ab (-51% auf 410 Mio. Euro). Dazwischen lag Köln mit einer Abnahme von 65% auf 300 Mio. Euro. Das höchste Volumen erzielte Berlin. In der Bundeshauptstadt wurden Immobilieninvestments für rund 2,25 Mrd. Euro abgeschlossen.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die gehemmte Dynamik des 1. Halbjahres setzte sich auf den Top-7-Märkten für gewerbliche Immobilieninvestments fort. Zum Ende des 3. Quartals lag das Transaktionsvolumen (TAV) bei rund 5,7 Mrd. Euro und damit etwa 72% unter dem Vorjahreswert von 20,5 Mrd. Euro, so German Property Partners (GPP) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Letzterer wurde jedoch maßgeblich von der großvolumigen Übernahme der alstria durch Brookfield Properties getragen, die das Volumen in allen Top-7-Städten bis auf München in die Höhe trieb - sowie von weiteren Sondereffekten an einzelnen Standorten. Im 3. Quartal 2023 wurden Immobilieninvestments für rund 1,4 Mrd. Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum 2. Quartal (2,2 Mrd. Euro) lässt sich ein Rückgang um etwa 34% feststellen. Diese Ergebnisse gehen auf Analysen von German Property Partners (GPP) zurück. Zu dem Gewerbeimmobiliennetzwerk gehören Grossmann & Berger, Anteon Immobilien, GREIF & CONTZEN Immobilien, blackolive advisors und E & G Real Estate."Die Unsicherheit vieler Investoren hinsichtlich der Zins- und Inflationsentwicklung blieb auch im dritten Quartal bestehen. Verstärkt wurde die Zurückhaltung durch Insolvenzmeldungen mehrerer Projektentwickler", erklärt GPP-Sprecher Andreas Rehberg. "Das Transaktionsgeschehen bewegt sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Die Abschlüsse, die zustande kommen, erzielen überwiegend kleine bis mittelgroße Volumina. Nach wie vor hält die Preisfindungsphase an, viele Investoren verbleiben in abwartender Haltung. Einzelne Marktteilnehmer, vor allem eigenkapitalstarke Investoren, sind weiterhin aktiv."